藝術香港︱沉浸式光影裝置《Festilumi》 19萬顆LED燈組成的47米聖誕樹

源於加拿大的光影裝置《Festilumi》沉浸式光影樂園，將為香港夜空增添璀璨光芒，這個享譽全球的光影藝術體驗，已經在灣仔海濱活動空間首度登場，數以百萬計的 LED 燈泡，照亮一個個奇幻場景，為不同年齡的訪客創造一個獨一無二的沉浸式國度。
《Festilumi》曾於兩大主要市場三度榮獲「年度景點」殊榮，深受全球逾1,000萬名訪客愛戴，是全球最受歡迎的沉浸式光影樂園之一。活動的聲光匯演，令遊人目不暇給，帶領訪客展開一場璀璨夢幻的冒險，早前於加拿大首次亮相時，已獲得 4.5/5 的極高觀眾評價，吸引了超過 40 萬名訪客前往參觀打卡；其後登陸新加坡，亦吸引了逾35萬名觀眾慕名前往。
訪客於《Festilumi》這個巨型雕塑，將踏上一趟穿越9個璀璨主題世界的光影旅程，每個主題世界均布滿充滿想像力的光影雕塑、互動裝置及奇幻生物。重點推介包括由絢麗紅金色光影組成的「魔幻楓林」、色彩變幻萬千的「七彩光影隧道」，以及呈現史前景觀的「侏羅紀王國」。市民穿梭於各個主題國度，發掘意想不到的驚喜，在每個角落拍下精彩時刻，締造美好回憶。
《Festilumi》整個體驗的重頭戲，是全球最高光影聖誕樹「Festilumi光影許願樹」，為世界各地家庭開創全新節日體驗。它由超過19萬顆LED燈及5萬個光影球組成，構成一場震撼人心的沉浸式燈光音樂匯演的中心，維港兩岸均可欣賞其璀璨光芒，