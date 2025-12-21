熱門搜尋:
生活
2025-12-21 10:00:00

藝術香港︱沉浸式光影裝置《Festilumi》 19萬顆LED燈組成的47米聖誕樹

色彩變幻萬千的「七彩光影隧道」。

色彩變幻萬千的光影隧道。

源於加拿大的光影裝置《Festilumi》沉浸式光影樂園，將為香港夜空增添璀璨光芒，這個享譽全球的光影藝術體驗，已經在灣仔海濱活動空間首度登場，數以百萬計的 LED 燈泡，照亮一個個奇幻場景，為不同年齡的訪客創造一個獨一無二的沉浸式國度。

 

《Festilumi》曾於兩大主要市場三度榮獲「年度景點」殊榮，深受全球逾1,000萬名訪客愛戴，是全球最受歡迎的沉浸式光影樂園之一。活動的聲光匯演，令遊人目不暇給，帶領訪客展開一場璀璨夢幻的冒險，早前於加拿大首次亮相時，已獲得 4.5/5 的極高觀眾評價，吸引了超過 40 萬名訪客前往參觀打卡；其後登陸新加坡，亦吸引了逾35萬名觀眾慕名前往。

由超過19萬顆LED燈及5萬個光影球組成的「Festilumi光影許願樹」。 「Festilumi光影許願樹」內部，有漫天發光蝴蝶飛舞。 每一步都是奇幻體驗的「流光隧道」。 「萌寵天地」布滿發光毛孩。 Festilumi以超過20,000件獨一無二發光雕塑，將灣仔海濱長廊構築成一個前所未有的沉浸式光影宇宙。

訪客於《Festilumi》這個巨型雕塑，將踏上一趟穿越9個璀璨主題世界的光影旅程，每個主題世界均布滿充滿想像力的光影雕塑、互動裝置及奇幻生物。重點推介包括由絢麗紅金色光影組成的「魔幻楓林」、色彩變幻萬千的「七彩光影隧道」，以及呈現史前景觀的「侏羅紀王國」。市民穿梭於各個主題國度，發掘意想不到的驚喜，在每個角落拍下精彩時刻，締造美好回憶。

《Festilumi》整個體驗的重頭戲，是全球最高光影聖誕樹「Festilumi光影許願樹」，為世界各地家庭開創全新節日體驗。它由超過19萬顆LED燈及5萬個光影球組成，構成一場震撼人心的沉浸式燈光音樂匯演的中心，維港兩岸均可欣賞其璀璨光芒，

 

《Festilumi》沉浸式光影樂園：

日期：即日起至明年4 月底(每晚日落時分至晚上 11 時)

地點：香港灣仔海濱

票價：成人$168起、小童及長者$128起(3歲以下小童免費入場)

購票及查詢：www.festilumihongkong.com.hk

「侏羅紀王國」有栩栩如生的遠古恐龍豎立其中。 「魔法楓林」將加拿大標誌性秋日美景搬到維港海傍。 「極光無盡」是一個冰封夢境世界。 在「極光無盡」可欣賞到小企鵝在鯨魚身旁悠然踱步。

登記送大埔超級城聖誕禮物🎄

Festilumi
