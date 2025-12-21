藝術香港︱沉浸式光影裝置《Festilumi》 19萬顆LED燈組成的47米聖誕樹

源於加拿大的光影裝置《Festilumi》沉浸式光影樂園，將為香港夜空增添璀璨光芒，這個享譽全球的光影藝術體驗，已經在灣仔海濱活動空間首度登場，數以百萬計的 LED 燈泡，照亮一個個奇幻場景，為不同年齡的訪客創造一個獨一無二的沉浸式國度。

《Festilumi》曾於兩大主要市場三度榮獲「年度景點」殊榮，深受全球逾1,000萬名訪客愛戴，是全球最受歡迎的沉浸式光影樂園之一。活動的聲光匯演，令遊人目不暇給，帶領訪客展開一場璀璨夢幻的冒險，早前於加拿大首次亮相時，已獲得 4.5/5 的極高觀眾評價，吸引了超過 40 萬名訪客前往參觀打卡；其後登陸新加坡，亦吸引了逾35萬名觀眾慕名前往。