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生活
2025-02-14 10:00:00

藝術香港｜沉浸梵高3000作品影像中 展覽設5大區域 以AI重現梵高世界

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沉浸梵高3000作品影像中 展覽設5大區域 以AI重現梵高世界
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文森特·梵高是著名印象派畫家，不少作品均成為經典傳世之作。Grande Experiences以這位藝術家為題的展覽《再見梵高—光影體驗展》被譽為全球最經典及最令人期待的沉浸式展覽，將再次重返香港。團隊特意加入新元素「AI梵高」，透過AI重現他的藝術世界。每張早鳥門票更只需$160

《再見梵高—光影體驗展》。

於逾百城市 5大區域感受梵高世界

《再見梵高—光影體驗展》曾於逾百城市展出，包括台北、高雄、吉隆坡與雅加達等地，近日團隊Grande Experiences宣布將於310日再次回歸香港，讓港人視覺、聽覺及嗅覺全方位感受梵高的世界。

現場設5大區域，入場後首先進入 Interpretive Area，由淺入深介紹梵高經典作品與生平。其後進入到「梵高的睡房」，重現經典畫作《亞爾的臥室》，觀眾可親身踏入睡房，感受大師的情感。Immersive Area當屬整個展覽焦點，團隊將3000幅梵高的作品及影像，透過現代光影科技呈現在近30座巨幕之上。觀眾可透過大型屏幕仔細欣賞大師的作品，例如《向日葵》、《星夜》和《麥田群鴉》等。如果想體驗兼具娛樂性與教育意義的繪畫教程，便要參加Interpretive Art Station

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梵高生前繪畫多幅自畫像，這些作品成為梵高畫作的特點。全新「AI梵高」亦首度於展覽中登場，為觀眾量身打造專屬自己的肖像畫。

AI梵高

設早鳥優惠！

凡於210日至27日期間預購門票，可享早鳥優惠，每張門票只需HK$160。如果心急想先睹為快，可提前網上預約，搶先1周踏入梵高的藝術旅程。


普通門票：成人HK$190 / 全日制學生HK$175 
小童（12歲以下）/殘疾人士/65歲以上長者 $95，3歲以下兒童免費
＊展覽門票價格不包含 「AI梵高」 體驗。

再見梵高—光影體驗展（香港站）

Van Gogh Alive - Hong Kong 2025

日期：228- 68

開放時間：11am-8pm (最後入場時間730pm)

地點：鰂魚涌英皇道728K11 HACC 2

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