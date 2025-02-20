藝術香港｜港鐵《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》 首展王司馬珍藏手稿插畫

香港漫畫於1970年代蓬勃發展，成為市民的集體回憶。《牛仔》漫畫創始人王司馬，與同期創作《老夫子》的王澤及《十三點》的李惠珍，被譽為香港故事式漫畫的開山始祖，為本地漫畫文化奠下重要基石，其中《牛仔》以風趣幽默的四格漫畫細膩描繪當時市民生活百態，成為報章連載漫畫的經典之一。今年「藝術三月」，港鐵公司特別舉行《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，讓公眾在港鐵旅程中重溫獨特的港漫情懷，向王司馬的經典作品致敬。

林海峰、葛民輝、 Cuson Lo 等重新演繹經典作品 展覽將於港鐵香港站舉行，四十年來首度展出由王司馬後人借出的珍藏手稿與經典畫作，並邀請逾20位本地藝術家創作全新作品，以不同風格重新演繹這部經典漫畫，延續香港人的集體回憶。參與藝術家包括林海峰、葛民輝、梁詠琪、利志達、朱祖兒、石家豪、楊學德、小克、黎達達榮、塵阿力、楊天命、Man僧、Cuson Lo、Pen So、b.wing、Paul Lung、Steven Choi、Don Mak、John Ho、Prodip Leung、Knoa C及Bonnie Pang，透過他們的全新創作，展現《牛仔》對香港藝術界的深遠影響。

1.3 米高「牛仔」雕塑 展覽現場特設1.3米高的「牛仔」雕塑，讓鐵路迷與港漫愛好者近距離打卡留念。另外，10個港鐵車站將同步展出巨型牛仔四格漫畫壁畫，展出王司馬及多位當代藝術家重新演繹的《牛仔》作品，讓乘客在日常港鐵旅程中透過漫畫串連昔日與現今的多樣面貌，讓乘客感受時代變遷，見證城市發展。 《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》 展覽日期：2025年3月14日至3月23日 (共10天) 展覽地點：港鐵香港站 (已付車費區域近 C 出入口)