藝術香港︱游榮光充滿溫度的水彩畫展 載滿香港的情感與記憶

水彩畫藝術家游榮光，七十年代開始作畫，至今逾50年，被譽為「光的天才」(A genius of light)的他，多年來專注於水彩創作，他於觀塘海濱發現號02藝廊舉辦《「故鄉‧故事」游榮光水彩作品展》，展出30幅神級畫作，帶領參觀者回味幾代香港人努力塑造的香港景色，立體呈現當中的歷史與情感。

游榮光自言小學時代已沉醉於課堂上偷畫漫畫，美術科畫作經常受到老師讚賞並「貼堂」。他表示：「人生中印象最深刻的第一幅寫生水彩畫，是1974年隨美術老師到長洲寫生。」被譽為「光的天才」的他，多年來專注水彩創作，善於運用光線透視材質和表達意象，筆觸細緻動人，充滿陽光氣息的作品，震懾亞洲及北美水彩畫壇。