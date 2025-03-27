藝術香港︱游榮光充滿溫度的水彩畫展 載滿香港的情感與記憶

水彩畫藝術家游榮光，七十年代開始作畫，至今逾50年，被譽為「光的天才」(A genius of light)的他，多年來專注於水彩創作，他於觀塘海濱發現號02藝廊舉辦《「故鄉‧故事」游榮光水彩作品展》，展出30幅神級畫作，帶領參觀者回味幾代香港人努力塑造的香港景色，立體呈現當中的歷史與情感。
游榮光自言小學時代已沉醉於課堂上偷畫漫畫，美術科畫作經常受到老師讚賞並「貼堂」。他表示：「人生中印象最深刻的第一幅寫生水彩畫，是1974年隨美術老師到長洲寫生。」被譽為「光的天才」的他，多年來專注水彩創作，善於運用光線透視材質和表達意象，筆觸細緻動人，充滿陽光氣息的作品，震懾亞洲及北美水彩畫壇。
香港土生土長的游榮光，見證著香港不同年代的發展和變遷，即使移居加拿大發展，每次回港均對這個家別有一番體會。他憑著豐富個人閱歷，把感悟融入作品中，細膩刻畫六十年代天天陪伴他成長的旺角經典紅色6C巴士、旺角街坊「踎大牌檔」、俗稱「街井」的紅色消防栓、中環天星碼頭、新舊交錯的中銀大廈和灣仔藍屋等，種種香港風情和多元文化，自然流露他對家鄉醇厚情感和期盼。他表示：「在時代巨輪下，我們港人憑得天獨厚的獅子山堅毅和靈活變通的韌力，定能迎難再上，共勉之。」
是次展覽以「故鄉．故事」為主題，透過「歷史見證」、「街頭風情」、「自然與人文」和「情感與記憶」四大面向，帶領觀眾回顧香港的歷史與情感。游榮光的作品從五十年代的中銀大廈、六十年代的旺角街頭、七十年代的維港風光，到今日的灣仔璀璨夜色，呈現了這座城市不為人留意的小故事，分享他對故鄉的眷戀和期盼，勾起大家的集體回憶。