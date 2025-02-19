藝術香港︱爵士新力量 莊軒偉 X 宋正方 結他．人聲爵士二重奏

兩位本地年輕爵士音樂家Rachel Sung(宋正芳，人聲)和Eric Chong(莊軒偉，結他)，將以他們對傳統爵士風格的理解，融入獨特的個人風格，將為觀眾帶來一場別具一格的爵士音樂盛宴。

曾在英國留學的Rachel，期間曾任兩支爵士大樂隊的主唱，並撰寫了有關爵士樂和人聲即興的碩士研究論文。Rachel目前在創意書院兼職教授爵士樂歷史、文化與音樂賞識課程，致力於推廣爵士音樂的魅力。

Eric則是香港爵士結他手及作曲家，2019年獲得「上海JZ爵士大賽」的第一名，曾與多位爵士藝人合作，如岑寧兒(Yoyo Sham)、林愷鈴(Ashley Lin)等，展現其全能的音樂才華。