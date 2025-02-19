藝術香港︱爵士新力量 莊軒偉 X 宋正方 結他．人聲爵士二重奏

兩位本地年輕爵士音樂家Rachel Sung(宋正芳，人聲)和Eric Chong(莊軒偉，結他)，將以他們對傳統爵士風格的理解，融入獨特的個人風格，將為觀眾帶來一場別具一格的爵士音樂盛宴。
曾在英國留學的Rachel，期間曾任兩支爵士大樂隊的主唱，並撰寫了有關爵士樂和人聲即興的碩士研究論文。Rachel目前在創意書院兼職教授爵士樂歷史、文化與音樂賞識課程，致力於推廣爵士音樂的魅力。
Eric則是香港爵士結他手及作曲家，2019年獲得「上海JZ爵士大賽」的第一名，曾與多位爵士藝人合作，如岑寧兒(Yoyo Sham)、林愷鈴(Ashley Lin)等，展現其全能的音樂才華。
Eric的演出足跡遍布世界各地，包括荷蘭、斯洛文尼亞、印尼和韓國等地。曾參與多個知名爵士音樂節，如《Ubud Village Jazz Festival》和《 Ljubljana Jazz Festival》，並於2020年獲全額獎學金，完成爵士演奏學位。
在這次演出中，Rachel和Eric將攜手獻藝，為觀眾帶來一場精彩的音樂旅程。他們將以獨特的音色和豐富的演出經驗，演繹多首經典爵士樂曲，並以自身的個人風格來註釋。觀眾在演出中，可聽到一場充滿情感與創意的爵士音樂體驗。
《莊軒偉 X 宋正方 結他．人聲爵士二重奏》詳情：
日期：3月8日(晚上8時)
地點：灣仔活道14號A舖地庫(正門設於交加里)
票價：$280(包1杯飲品)