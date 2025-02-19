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2025-02-19 12:00:00

藝術香港︱爵士新力量 莊軒偉 X 宋正方 結他．人聲爵士二重奏

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藝術香港︱爵士新力量 莊軒偉 X 宋正方 結他．人聲爵士二重奏

藝術香港︱爵士新力量 莊軒偉 X 宋正方 結他．人聲爵士二重奏

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兩位本地年輕爵士音樂家Rachel Sung(宋正芳，人聲)Eric Chong(莊軒偉，結他)，將以他們對傳統爵士風格的理解，融入獨特的個人風格，將為觀眾帶來一場別具一格的爵士音樂盛宴。

 

曾在英國留學的Rachel，期間曾任兩支爵士大樂隊的主唱，並撰寫了有關爵士樂和人聲即興的碩士研究論文。Rachel目前在創意書院兼職教授爵士樂歷史、文化與音樂賞識課程，致力於推廣爵士音樂的魅力。

Eric則是香港爵士結他手及作曲家，2019年獲得「上海JZ爵士大賽」的第一名，曾與多位爵士藝人合作，如岑寧兒(Yoyo Sham)、林愷鈴(Ashley Lin)等，展現其全能的音樂才華。

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Eric是香港新一代最出色的爵士結他手之一。 Rachel的歌唱風格，圍繞在傳統爵士樂、bossa nova及現代爵士樂等範疇。 除了爵士，Eric亦涉及其他音樂風格與演出。

Eric的演出足跡遍布世界各地，包括荷蘭、斯洛文尼亞、印尼和韓國等地。曾參與多個知名爵士音樂節，如《Ubud Village Jazz Festival》和《 Ljubljana Jazz Festival》，並於2020年獲全額獎學金，完成爵士演奏學位。

在這次演出中，RachelEric將攜手獻藝，為觀眾帶來一場精彩的音樂旅程。他們將以獨特的音色和豐富的演出經驗，演繹多首經典爵士樂曲，並以自身的個人風格來註釋。觀眾在演出中，可聽到一場充滿情感與創意的爵士音樂體驗。

 

 

《莊軒偉 X 宋正方 結他．人聲爵士二重奏》詳情：

日期：38(晚上8)

地點：灣仔活道14A舖地庫(正門設於交加里)

票價：$280(1杯飲品)

查詢及留位：https://www.art-mate.net/buy_ticket/81836

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爵士音樂 Rachel Sung 宋正芳 Eric Chong 莊軒偉
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