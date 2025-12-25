藝術香港︱獨立樂隊the MARTYR 35年後經典重聚 Band壇精英聚首一堂

八十年代香港樂隊潮，主流樂壇湧現一批現在已成經典的樂隊，如Beyond、Raidas、達明一派及太極，地下樂壇更加精彩，由主音兼結他手Kenny、低音結他手Prodip(LMF大腦)、結他手Alien及鼓手張以式(亞式，重金屬同學會會長、黃貫中專屬樂隊The Postman鼓手)組成的gothic rock/post-punk傳奇樂隊the MARTYR，1990年，樂隊曾在《嘉士伯流行音樂節》榮獲季軍，並自資出版首張專輯《Secret》，在高山劇場舉行多場轟動的專場演出，成為當時的音樂符號。文：Apus

35年破天荒重組，將於12月27日及28日於香港兆基創意書院多媒體劇場舉行重組音樂會《the MARTYR - Reunion Concert 2025》。此次重組，原班人馬再次合體，帶來回憶與驚喜。消息一出，樂迷的反應熱烈，28日的場次門票瞬間售罄，主辦單位特別增加12月27日一場，門票現正於Tickcats火熱發售中，想再次感受當年高山樂隊盛世之聲，速來搶購。