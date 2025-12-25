藝術香港︱獨立樂隊the MARTYR 35年後經典重聚 Band壇精英聚首一堂

八十年代香港樂隊潮，主流樂壇湧現一批現在已成經典的樂隊，如Beyond、Raidas、達明一派及太極，地下樂壇更加精彩，由主音兼結他手Kenny、低音結他手Prodip(LMF大腦)、結他手Alien及鼓手張以式(亞式，重金屬同學會會長、黃貫中專屬樂隊The Postman鼓手)組成的gothic rock/post-punk傳奇樂隊the MARTYR，1990年，樂隊曾在《嘉士伯流行音樂節》榮獲季軍，並自資出版首張專輯《Secret》，在高山劇場舉行多場轟動的專場演出，成為當時的音樂符號。文：Apus
35年破天荒重組，將於12月27日及28日於香港兆基創意書院多媒體劇場舉行重組音樂會《the MARTYR - Reunion Concert 2025》。此次重組，原班人馬再次合體，帶來回憶與驚喜。消息一出，樂迷的反應熱烈，28日的場次門票瞬間售罄，主辦單位特別增加12月27日一場，門票現正於Tickcats火熱發售中，想再次感受當年高山樂隊盛世之聲，速來搶購。
the MARTYR重組音樂會，標誌著樂隊解散後首次合體，還將同步重新發行經典專輯《Secret》的remastered CD及vinyl LP，以及經典的7” Picture Disc，讓樂迷重溫昔日樂隊的輝煌。
客席樂手與暖場樂隊高雲集精英
而多位本地資深樂手，如前Anodize、LMF、The Postman低音結他手Jimmy Mak(老占)、創作歌手及製作人、前Virus樂隊結他手及製作人、Seasons Lee(李嘉強)及作曲家及Beyond 199年演唱會御用鍵琴手Anthony Sun(孫偉明)等，亦會出席今次音樂會，提升演出精彩度。此外，由90年代傳奇樂隊Huh?!的結他手Edmund Leung及媒體人陳輝虹，組成的「小兵樂隊」也將擔任暖場嘉賓，他們的加入令音樂會變得更加震撼及富層次。
這次聚會，猶如一次搖滾的同學會，各位音樂人重聚於舞台，不僅是演出，更是回憶與感動交織。樂迷都期待著這場不容錯過的音樂盛會。