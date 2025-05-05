藝術香港︱當代鋼琴大師邁納爾首來港 與港樂聯手首演李嘉豪作品

香港管弦樂團(港樂)的最新節目《邁納爾與港樂弦樂四重奏)，找來荷蘭鋼琴家邁納爾(Hannes Minnaar)，聯同港樂一眾精英弦樂師，包括王敬、王亮、凌顯祐、李嘉黎及鮑力卓(Richard Bamping)，於節目內演奏蕭斯達高維契的《第八弦樂四重奏)、貝多芬的《第四鋼琴協奏曲)(為鋼琴及弦樂五重奏改編)，以及世界首演作曲家李嘉豪的作品《童話新編》，為樂迷帶來一場音樂盛宴。

鋼琴家邁納爾，因其自然地傳達音樂精髓而備受讚譽，曾獲荷蘭《誓言報》 (Het Parool)讚譽為「能躋身當代偉大鋼琴家行列」。2019年，他成為22年來首位在阿姆斯特丹皇家音樂廳著名的鋼琴大師系列音樂會上演出的荷蘭人，這一成就讓他在音樂界備受矚目。