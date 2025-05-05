藝術香港︱當代鋼琴大師邁納爾首來港 與港樂聯手首演李嘉豪作品

香港管弦樂團(港樂)的最新節目《邁納爾與港樂弦樂四重奏)，找來荷蘭鋼琴家邁納爾(Hannes Minnaar)，聯同港樂一眾精英弦樂師，包括王敬、王亮、凌顯祐、李嘉黎及鮑力卓(Richard Bamping)，於節目內演奏蕭斯達高維契的《第八弦樂四重奏)、貝多芬的《第四鋼琴協奏曲)(為鋼琴及弦樂五重奏改編)，以及世界首演作曲家李嘉豪的作品《童話新編》，為樂迷帶來一場音樂盛宴。
鋼琴家邁納爾，因其自然地傳達音樂精髓而備受讚譽，曾獲荷蘭《誓言報》 (Het Parool)讚譽為「能躋身當代偉大鋼琴家行列」。2019年，他成為22年來首位在阿姆斯特丹皇家音樂廳著名的鋼琴大師系列音樂會上演出的荷蘭人，這一成就讓他在音樂界備受矚目。
邁納爾的音樂旅程，始於他在2008年日內瓦國際音樂比賽中榮獲二等獎，隨後在2010年伊麗莎白王后大賽中獲得三等獎，這些成就讓他逐漸受到關注。他的音樂風格深受韋恩、奧特默森、普利斯拉及拉多斯等名師的影響，為他的演奏增添了獨特的魅力。
在演出方面，邁納爾曾與比奧斯達、赫穆斯及殷巴爾等國際著名指揮合作，並在阿姆斯特丹皇家音樂廳、柏林音樂廳、東京武藏野音樂廳及莫斯科柴可夫斯基音樂學院大廳等知名場地表演。這次，他將首次在香港演出，期待為當地觀眾帶來一場音樂盛宴。
邁納爾的音樂不僅展示了他卓越的技藝，更傳達了他對音樂的深刻理解。無論是經典作品還是現代曲目，他都能用鋼琴的音色勾勒出情感的細膩與豐富。