藝術香港︱科技舞台裝置與說唱南音戲曲融合 演繹金庸作品《笑傲江湖》

《戲》這次回歸的劇本，將重新構思及編排兩段折子戲和一段南音，依舊以獨特視角呈現這部經典武俠故事的人物，當中包括孔愛萍以崑劇演的《東方不敗》、周龍戲曲導演的《獨孤九劍》，以及楊健平南音獻唱《任我行說唱》，去年上映時已獲戲曲藝術家田曼莎極高評價，「借金庸先生的文學作品做戲曲實驗，用科技把戲曲、表演和文學結合在一起……在傳統戲曲的劇場很難看到。」

進念·二十面體作品《戲曲金庸·笑傲江湖》載譽歸來，藝術總監胡恩威，將聯同北京京劇大師周龍、南京崑曲名家孔愛萍，以及南音演奏家楊健平，打造一齣結合新媒體科技元素，以及南音說唱的新編京昆戲曲摺子，以紀念武俠文學宗師金庸之百年誕辰。

粵劇花旦李沛姸，則十分欣賞《戲》一劇的舞台裝置，令演員與劇場起到相輔相成效果，她說：「最令我留下深刻印象的是 Arts Tech 的融合，在這個舞臺，是由演員或舞臺帶領藝術技術。」粵劇小生陳培甡則稱：「沒想到可以用戲曲的動作來渲染金庸小說，以及當中的精萃。」《戲》一劇在形式屬於創新，以前沿舞台科技與傳統武俠世界及戲曲融合，透過光、影、聲加強演出效果與藝術的感染力。

此外，本次節目增設《唱、念、做、打 · 戲傲江湖》戲曲導賞場，將以粵語導賞，配以折子戲選段，示範中國戲曲唱、念、做、打入門基本功，分析揉合藝術科技，展示傳統表演藝術之美，生動呈現戲曲的基本元素。從中細味戲曲，細嚼金庸文字，學習中華文化，體驗光影聲景劇場。