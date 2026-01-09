藝術香港︱紀錄4組新生代藝術單位 為香港創作的非遺工藝

《香港快拍．城市漫步—香港視覺藝術與非遺創新》展覽，參展展品搜羅了四組新生代香港年輕藝術家，包括「啟蜂製作設計團隊」、「ditto ditto版畫工作室」、「香港長衫協會」，以及師承嶺南派的畫家羅令潔，他們作品的特色，均有著濃濃香港特色的主題，對香港藝術與非物質文化遺產的傳承，有著承先啟後作用。

《香港快拍．城市漫步》透過瓷畫、服裝設計、版畫及展覽裝置設計，展示香港獨特的城市景觀及文化面貌。展覽展品自2024年10月起，在第9屆《港澳視覺藝術雙年展》香港單元中展出，曾於北京、廣州、深圳、杭州、南京等5個城市巡迴展覽，向內地觀眾展示香港獨特的城市文化景觀。今次展覽回到香港展出，加入香港非物資文化遺產(非遺)解說，發掘藝術家對香港非遺及傳統工藝的守護、傳承與創新詮釋。