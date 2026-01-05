藝術香港︱結他劍客Jason Kui《六弦の西遊》搖滾祭 帶領樂迷穿越江戶時代

香港頂尖結他手Jason Kui(瞿俊僖)，將在1月8日(星期四)於PORTAL舉行其全新個人音樂會《JASON KUI 六弦の西遊》。是次音樂會是其廣受好評的《結他西遊》系列之延續，他將再次手執六弦電結他，帶領樂迷由上回的印度天竺，穿越至充滿神秘魅力的日本江戶時代。 Jason Kui繼2022年以印度神話為主題的音樂會後，再次突破自我，將整個舞台化為日本祭典。從舞台視覺、海報設計到樂曲改編，均會注入濃厚江戶時代風格，更將有舞蹈員身穿祭典浴衣，與觀眾一同投入狂熱的搖滾派對。Jason將在音樂會中化身「六弦の侍」，與他近年生活中的心魔——海報上所繪的「食いしん坊の妖怪」(貪食之鬼)與「怠け者の熊」(懶惰之熊)展開對決。

這次音樂會，是Jason明年推出的全新大碟的前奏，他將在演出裡率先發布兩首全新單曲，其中主題曲帶有強烈千禧年代日本Para Para舞曲風格，旨在透過音樂帶領聽眾重拾青春火花與熱情。Jason 表示：「新專輯的主題是關於『年輕與美麗』，雖然人會成長，但心中的火絕不能熄滅。所以這次的音樂會比以往更『行』、更猛烈！」

Band Sound 精英盡出 為了回歸音樂本質，Jason 召集了堪稱業界修羅級頂級樂手，為樂迷呈獻最純粹的樂隊力量——Band Sound，這次音樂會演出陣容，包括香港metal界首屈一指的鼓手Wilfred Ho、黎明及陳柏宇御用低音低音結他手Hermes Shum、唱作歌手兼鍵琴手Frankie Yip，以及他的長期合作夥伴，金屬界結他手Jackel Pun等，眾人將在演出裡盡施渾身解數傾力演出。

除了頂尖班底，Jason亦暗示音樂會將有令人驚喜的合作，他早前與日系女團 乙女新夢合作的《人間覺醒》反應熱烈，更成為電視劇《弊傢伙！我要去祓魔》主題曲，他暗示或有機會邀請其成員現身。Jason Kui表示：「這次我想讓觀眾一進場就彷彿置身於日本的祭典。我們將用最純粹、最猛烈的搖滾樂，與大家一齊 Rock，共同戰勝生活的心魔。這不僅是上一個演出的延續，更是我新專輯的開端，希望大家能感受到我音樂中那團不滅的火。」 此外，作為本地首屈一指結他手，Jason將在音樂會用上超過10支私人珍藏結他，其中一半更是首次亮相的新結他，加上各樂手的結他，現場儼如一個「迷你 NAMM Show」，結他愛好者絕對不容錯過。