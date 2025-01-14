藝術香港｜「綻放大館」及「綻放大館：光雕繪本」回歸 立體光雕投影盡顯香港藝術家創意

備受矚目的「綻放大館」將再度回歸大館，連續第4年以立體光雕投影照亮大館檢閱廣場。「綻放大館」將一連三星期，每晚6時半至9時呈獻立體光雕投影匯演，在古蹟建築物外牆帶來一場精彩的視覺之旅。與此同時，大館師友計劃「綻放大館：光雕繪本」亦將第二年重返大館，是次邀請了23位學生藝術家，在大館不同的歷史建築外牆上展示創新作品。適逢農曆新年，「綻放大館」及「綻放大館：光雕繪本」 將於2025年1月26日至2月14日期間展演。

今年本地新媒體藝術家洪強，將與澳洲頂尖的光雕投影專家The Electric Canvas，合作創作「綻放大館」的焦點作品《字觀．花園》。這件作品靈感源於洪強對香港文學、書法與自然的前瞻探索，探討傳統文字（漢字）與當代數碼藝術之間的流動關係，展開一場跨越時空的對話。作品分為3個主題，每個主題都為歷史悠久的「巴力」營房大樓外牆注入新生命，邀請觀眾思考如何透過當代科技重新想像傳統文化元素。

全新《字觀．花園2.0》連同去年的展演在檢閱廣場的入口綻放，成為引領觀眾進入「綻放大館」的感官隧道。《字觀．花園2.0》將砵甸乍坡道幻變成一條花園小徑，連綿幻化的文字遊走於生生不息的花叢；而另一展演則換上今年生肖的元素，在傳統中國圖案中躍動前行。

「綻放大館：光雕繪本」同步回歸

第二年的「綻放大館：光雕繪本」亦重返大館，提升和培育更多本地創意人才。此次項目將橫跨監獄操場的圍牆、F倉外牆和14座側牆，呈獻23位學生藝術家創作的9件作品，展現來自本地大學學生及畢業生的創意。這些學生藝術家在The Electric Canvas及本地多媒體藝術家吳子昆的專業指導下，拓展他們的藝術實踐，提升其動畫構作的技藝，將監獄操場化身成為一個大型創意實驗場。

「綻放大館」及「綻放大館：光雕繪本」免費向公眾開放，每晚重複演出6場令人目不暇給的光影奇觀。