藝術香港︱羅馬聖切契利亞管弦樂團 帶來兩場戲碼各異的演奏

闊別香港7年的羅馬聖切契利亞管弦樂團(Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Roma)，將由新任藝術總監兼世界級指揮丹尼奧哈汀(Daniel Harding)帶領，11月亮相康樂及文化事務署的「音樂盛會二○二五」。
香港作為樂團本年亞洲巡演首站，兩場演出更分別邀得近年歐美古典音樂界寵兒、著名意大利鋼琴家貝雅斯拉娜(Beatrice Rana)首度來港，合作演出拉威爾的作品，以及3名當今享負盛名的歌劇演唱家壓軸演繹華格納的《女武神》第一幕，樂迷和歌劇迷均不容錯過。
鋼琴家Beatrice Rana演繹拉威爾作品
兩場音樂會將以威爾第的大型歌劇《西西里晚禱》的序曲拉開帷幕。首場11月20日，樂團與鋼琴家貝雅斯拉娜攜手演繹拉威爾的《G大調鋼琴協奏曲》，此曲受爵士音樂和巴斯克民樂風格影響，讓鋼琴與樂團來一場極富節奏感和娛樂性的對話。樂團亦以拉赫曼尼諾夫的《E小調第二交響曲，作品二十七》為該晚演出作結。
3大歌曲家聯手唱頌《女武神》
次場11月21日的選曲，出自歌劇大師之作，包括羅西尼《威廉泰爾》和威爾第《命運之力》的序曲。樂團將其今個樂季的開幕節目——華格納《指環》四部曲之二《女武神》第一幕的音樂會版本搬到香港演出，並由男高音克勞斯弗洛里安福茨(Klaus Florian Vogt)、女高音米娜莉莎瓦雷萊(Miina-Liisa Värelä)，以及男低音延侊哲，分別聲演眾神之王伏坦的雙胞胎子女西格蒙和西格琳，以及西格琳的丈夫胡定。在是次亞洲巡演中，樂團僅在香港站上演此音樂會版本。