藝術香港︱羅馬聖切契利亞管弦樂團 帶來兩場戲碼各異的演奏

闊別香港7年的羅馬聖切契利亞管弦樂團(Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Roma)，將由新任藝術總監兼世界級指揮丹尼奧哈汀(Daniel Harding)帶領，11月亮相康樂及文化事務署的「音樂盛會二○二五」。 香港作為樂團本年亞洲巡演首站，兩場演出更分別邀得近年歐美古典音樂界寵兒、著名意大利鋼琴家貝雅斯拉娜(Beatrice Rana)首度來港，合作演出拉威爾的作品，以及3名當今享負盛名的歌劇演唱家壓軸演繹華格納的《女武神》第一幕，樂迷和歌劇迷均不容錯過。

鋼琴家Beatrice Rana演繹拉威爾作品 兩場音樂會將以威爾第的大型歌劇《西西里晚禱》的序曲拉開帷幕。首場11月20日，樂團與鋼琴家貝雅斯拉娜攜手演繹拉威爾的《G大調鋼琴協奏曲》，此曲受爵士音樂和巴斯克民樂風格影響，讓鋼琴與樂團來一場極富節奏感和娛樂性的對話。樂團亦以拉赫曼尼諾夫的《E小調第二交響曲，作品二十七》為該晚演出作結。