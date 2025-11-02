熱門搜尋:
萬聖節2025 安全帶 全運會 新店關注組 粵車南下 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-11-02 10:00:00

藝術香港︱羅馬聖切契利亞管弦樂團 帶來兩場戲碼各異的演奏

分享：
《羅馬聖切契利亞管弦樂團》音樂會海報。

《羅馬聖切契利亞管弦樂團》音樂會海報。

闊別香港7年的羅馬聖切契利亞管弦樂團(Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Roma)，將由新任藝術總監兼世界級指揮丹尼奧哈汀(Daniel Harding)帶領，11月亮相康樂及文化事務署的「音樂盛會二○二五」。

 

香港作為樂團本年亞洲巡演首站，兩場演出更分別邀得近年歐美古典音樂界寵兒、著名意大利鋼琴家貝雅斯拉娜(Beatrice Rana)首度來港，合作演出拉威爾的作品，以及3名當今享負盛名的歌劇演唱家壓軸演繹華格納的《女武神》第一幕，樂迷和歌劇迷均不容錯過。

 

 

丹尼奧哈汀現為羅馬聖切契利亞管弦樂團及合唱團的音樂總監和粵港澳大灣區國際青年音樂周的音樂總監。他指揮馬勒室樂團20餘年，榮獲該樂團終身桂冠指揮頭銜。 雅斯拉娜於年僅18歲時已在蒙特利爾國際音樂比賽中奪得首獎及所有特別獎項，與羅馬聖切契利亞管弦樂團合作錄製首張專輯，獲得國際讚譽，並成為《留聲機》雜誌編輯之選。而她只演11月20日的場次。 3位歌唱家米娜—莉莎瓦雷、克勞斯弗洛里安福茨、延侊哲等，將於11月21日場次唱頌《女武神》 羅馬聖切契利亞管弦樂團成立於1908年，是意大利第一隊以演奏交響樂曲為宗旨的樂團，首演了多首二十世紀的傑作。

鋼琴家Beatrice Rana演繹拉威爾作品

兩場音樂會將以威爾第的大型歌劇《西西里晚禱》的序曲拉開帷幕。首場11月20日，樂團與鋼琴家貝雅斯拉娜攜手演繹拉威爾的《G大調鋼琴協奏曲》，此曲受爵士音樂和巴斯克民樂風格影響，讓鋼琴與樂團來一場極富節奏感和娛樂性的對話。樂團亦以拉赫曼尼諾夫的《E小調第二交響曲，作品二十七》為該晚演出作結。

adblk5

 

3大歌曲家聯手唱頌《女武神》

次場11月21日的選曲，出自歌劇大師之作，包括羅西尼《威廉泰爾》和威爾第《命運之力》的序曲。樂團將其今個樂季的開幕節目——華格納《指環》四部曲之二《女武神》第一幕的音樂會版本搬到香港演出，並由男高音克勞斯弗洛里安福茨(Klaus Florian Vogt)、女高音米娜莉莎瓦雷萊(Miina-Liisa Värelä)，以及男低音延侊哲，分別聲演眾神之王伏坦的雙胞胎子女西格蒙和西格琳，以及西格琳的丈夫胡定。在是次亞洲巡演中，樂團僅在香港站上演此音樂會版本。

 

羅馬聖切契利亞管弦樂團》音樂會詳情：

日期：11月20、21日(晚上8時)

票價：$1,050、$850、$650及$480

地點：香港文化中心音樂廳

查詢：www.urbtix.hk

《羅馬聖切契利亞管弦樂團》音樂會海報。

《羅馬聖切契利亞管弦樂團》音樂會海報。

追蹤am730 Google News

羅馬聖切契利亞管弦樂團 Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Roma
dadblk6 madblk6