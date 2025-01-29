藝術香港︱胡曉媛香港首個個展《異路》 混合媒體裝置反思當代藝術

藝術家胡曉媛，在香港首個美術館個展《胡曉媛：異路》於上周在大館當代美術館揭幕。這位在過去20年間，於中國當代藝術界別，確立引人注目的創作人地位，她將透過其獨特視野，以裝置、聲音、繪畫、影像和文學作為創作媒介，來審視作為女性藝術家的生命經歷。 胡曉媛是首位參與德國卡塞爾文獻展的中國女性藝術家，因而躍升國際舞台。她的創作愛採用到生物遺骸和建築廢墟，結合金屬、石材等傳統造型藝術中常見的媒材，將自然知識、歷史記錄和文學隱喻交織在一起。

這次《胡曉媛：異路》展，她將透過創作作品探討個體與群體的關係，呈現殘破社會中，個體如何存在和選擇。胡曉媛聚焦社會和生物系統的丟棄物，運用舊鋼筋、日常器具、昆蟲翼等材料，重新組合以探討各種元素的意義。

展覽中的一大亮點，是她以詩人保羅．策蘭的詩《花冠》為靈感，創作的雕塑作品《荒原上的花冠，或者，花冠上的荒原》，這件作品使用多種材料，折射出每一物件的命運和時空際遇。展覽策展人、大館藝術主管皮力博士表示：「胡曉媛著重觀察及體驗日常事物的細微之處，並以近乎偏執的手法予以呈現。憑藉種種拾得的日常材料，她以哲學思辨和日常生活中隱含的衝突為起點，通過物料的質感、文學隱喻、博物見聞展現出難以言説的當代生活體驗與感官美學。」

此外，展覽還包括大型戶外作品，大館資深策展人郭瑛，對展覽的評價強調了胡曉媛作品的獨特性和沉浸式的藝術體驗，「胡曉媛的《異路》不僅是一場展覽，更是一種沉浸式的感知實踐。她以極其複雜的視覺語言——從選材到空間佈局——創造了一個無法用文字敘述，也無法被攝影捕捉的藝術世界。」郭瑛指，觀眾應以感官與展品產生更深層的內在對話。此次展覽不僅是對胡曉媛作品的展示，也是對當代藝術及其意義的深刻思考。 《胡曉媛：異路》展覽詳情： 日期：即日起至 4 月 13 日 ( 逢星期二至日，早上 11 時至晚上 7 時 ) 地址：中環大館當代美術館賽馬會藝方一樓 票價：色費入場 查詢： https://www.taikwun.hk/