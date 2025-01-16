藝術香港｜藝境遊 ECO ART WALK再度舉行 一日漫遊觀塘10間移動POP-UP藝術館

由 ECO ARTS MEDIA （藝境媒體）舉辦的《藝境遊 ECO ART WALK 2025》將於 2025年1月18日再度舉行。ECO ART WALK 是香港首個集結本地藝術和環保理念的慈善步行籌款活動，第一屆在文化多樣的中西區舉行，讓參加者攜同「毛孩」漫遊該區。今屆將遷往工業氣氛濃厚的觀塘區，讓參加者以「城市漫步」的方式支持本地藝文創作、探索可持續發展，並為兩個本地受惠機構（樂餉社及同路舍）作出慈善籌款，喚起大眾對本地剩食問題和無家者的關注。活動當天設有《菲林攝影工作坊》和《Eco-Bike Tour 觀塘藝文遊》，歡迎各界人士參與。此外，從即日起，持有 ECO ART WALK 有效門票的參加者可參加《觀塘工廈人文風華》攝影比賽。大獎得主將獲得前往日本的來回機票乙張，另外15名得獎者將有機會參加LUSH的歡樂暢聚派對。

《藝境遊 ECO ART WALK 2025》將於 2025年1月18日再度舉行。

社區移動藝術館 聯乘 10 間本地可持續藝術文創單位和 10 位藝術家 ECO ART WALK 將聯乘 10 間本地 ECO藝文創單位和 10 位本地藝術家進行是次籌款活動。ECO藝文創單位包括1001HK、47日和、九龍東如心酒店、光合作舍、侘寂珈琲、菲來啡去、髦民士多、GREENIES、Panda Camera 和 x.Gyroscope；本地藝術家則包括朱韋匡、含蓄、何藹盈、吳瀞涓、周小某、陳珮彰、黎曉蓉、劉奕東、蕭文衍、JUM。一眾藝術家將以「社區移動POP-UP藝術館」的策展形式，在觀塘10個單位內展示獨一無二的環保藝術作品。作品在 ECO ART WALK 當天活動結束後仍會繼續在POP-UP藝術館展出長達一個月，讓各位可以回味當天的藝術體驗，重溫美好時光，記得不要錯過欣賞展期。

ECO ART WALK 將聯乘 10 間本地 ECO藝文創單位和 10 位本地藝術家進行是次籌款活動。

ECO ART WALK 相信「藝文」、「回饋社會」與「可持續生活方式」可相得益彰，因此舉辦是次活動召集大眾以「行動者」的角色參與，透過到訪店舖，體驗可持續消費和環保生活模式，思考如何在日常實踐可持續生活。活動亦希望藉此機會連結大眾與本地藝術家及創作者，提倡關注本地文創社群及推廣本地藝術。不論你是文藝青年、創作達人、關注可持續發展的支持者，還是渴望體驗獨特環保藝術的冒險家，這場城市遊蹤必能帶給你不一樣的可持續生活靈感。

持有 ECO ART WALK 有效門票的參加者可參加《觀塘工廈人文風華》攝影比賽。

《藝境遊 ECO ART WALK 2025 》詳情： 日期：2025年1月18日（周六） 時間：上午11:00 至下午5:00 地點：九龍觀塘區 10 間本地 ECO藝文創單位

活動網站

購票連結 門票種類：

一般門票：標準門票 $188

一般門票 ：二人同行 標準門票 $298

一般門票：學生特惠門票* $88

額外遊蹤體驗：菲林攝影工作坊 $200

額外遊蹤體驗：Eco-Bike Tour 觀塘藝文遊 $150

額外遊蹤體驗：YASHICA可重用菲林相機（原價$328）$138 每位參加者可獲得總值超過港幣500元的禮品包，內容包括：

• ECO ART WALK 2025索袋乙個

• 10間本地ECO藝文創單位的獨家優惠

• ECO ART WALK 2025限量版御守

• ECO ART WALK 2025藝文地圖乙份

• 細味公平10克滴漏咖啡包乙份

• LUSH手製香氛皂換領券乙張

• 多個本地可持續品牌的優惠禮券