為慶祝一年一度的「香港藝術三月」(藝術三月)，西九文化區由即日起至4月30日，推出「西九藝術三月慶」，帶來多元豐富的藝文體驗和消費獎賞，當中包括COFFEE HK攜手東京咖啡節(Tokyo Coffee Festival)帶來的大型戶外咖啡節。

今個復活節假期，COFFEE HK將首度攜手東京咖啡節(Tokyo Coffee Festival)，於4月18日至21日，首次在西九大草坪帶來大型戶外咖啡節COFFEE HK x Tokyo Coffee Festival @WestK，西九文化區是活動的場地夥伴。逾50間來自本地、大灣區其他地方、日本，以及國際知名咖啡、美酒、文化品牌將匯聚藝術公園大草坪，並透過不同類型工作坊，提供一個結合咖啡、美酒佳餚、生活文化、音樂等豐富多樣性的互動平台。

西九家 FUN 藝術節

「藝術三月」期間，西九亦呈獻各式展覽、節目和活動，包括第二屆「西九家 FUN 藝術節」將於3月21日至4月27日在西九不同場地舉行，為觀眾帶來近百個多元免費及售票藝術節目，包括在藝術公園海濱東草坪舉行、由著名美國藝術家組合Alex Schweder和Ward Shelley創作的大型戶外藝術裝置及藝術家現場展演《輪居》，以及一連串在藝術公園舉行的免費快閃表演節目和藝術家互動工作坊等。

此外，藝術節亦設「西九家FUN藝術節市集」，由即日至4月27日(星期日)起，逢周五至周日在藝術公園設有不同主題飲食攤檔，為觀眾家庭帶來獨特而充滿樂趣的體驗，促進社區參與。