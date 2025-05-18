藝術香港︱譚盾歌劇音樂會《茶魂》奏出「心中意 碗中物」哲理

國際知名作曲家和指揮家譚盾，以其橫跨古典音樂和多媒體作品的才華，而聞名於國際樂壇。獲獎無數的他，曾奪格林美獎、奧斯卡獎、英國電影學院獎等一系列重量級榮譽，是音樂界的「超級明星」。本月尾他將與香港管弦樂園合作，推出歌劇音樂會《茶魂》，讓樂迷在他的音樂的世界裡，品味生命中每一杯茶。

譚盾的歌劇《茶魂》，是他5部歌劇中的其中一部，於2002年在日本首演，靈感來自茶學名典《茶經》。故事圍繞扶桑王子聖響，與唐代公主蘭之間的愛情，兩人踏上尋找《茶經》真本的旅程，卻因公主的逝去，而讓王子化身為宣揚茶道的僧人，這段情感故事令人感慨萬千。