藝術香港︱譚盾歌劇音樂會《茶魂》奏出「心中意 碗中物」哲理

國際知名作曲家和指揮家譚盾，以其橫跨古典音樂和多媒體作品的才華，而聞名於國際樂壇。獲獎無數的他，曾奪格林美獎、奧斯卡獎、英國電影學院獎等一系列重量級榮譽，是音樂界的「超級明星」。本月尾他將與香港管弦樂園合作，推出歌劇音樂會《茶魂》，讓樂迷在他的音樂的世界裡，品味生命中每一杯茶。
譚盾的歌劇《茶魂》，是他5部歌劇中的其中一部，於2002年在日本首演，靈感來自茶學名典《茶經》。故事圍繞扶桑王子聖響，與唐代公主蘭之間的愛情，兩人踏上尋找《茶經》真本的旅程，卻因公主的逝去，而讓王子化身為宣揚茶道的僧人，這段情感故事令人感慨萬千。
譚盾將親自指揮這部充滿東方禪意的動人之作，讓聽眾在音樂中細品「心中意，碗中物」的哲理，伴隨著悠揚的旋律，你仿佛置身於一杯清茶的香氣中，心靈也隨之沉靜。
譚盾的作品，總是帶有獨特個人風格，深深打動全球的聽眾。他受Google委託創作的《網路交響曲》，就吸引了數千萬的網上觀眾，讓樂迷不得不佩服他的創意。而他的有機音樂三部曲：《水樂》、《紙樂》和《土樂》，更是世界各地音樂廳的常演曲目，已是音樂界的經典名作。
作為指揮家，譚盾經常與世界頂尖樂團合作，近期在荷蘭皇家音樂廳首演的《大自然安魂曲》及在倫敦愛樂樂團指揮的《慈悲頌》英國首演，都贏得了熱烈的反響。因此這場《茶魂》歌劇音樂會，不僅是一場視聽盛宴，更是一場心靈的洗禮。