藝術香港︱這個都市的《光與石之響》黎雅倫 曹穎褀 劉兆聰聯展

由安全口畫廊畫廊策展的《光與石之響》，將展出劉兆聰、曹穎褀及黎雅倫的全新畫作。三位藝術家以獨特的視角，從建築景觀、民生活動，到自然與城市的融合，以畫筆探索都市生活的多重面貌。他們的作品如同一場交響樂，透過對都市生命力的細膩觀察，展現城市的律動與詩意，歌頌都市生活的蓬勃與活力。

受水墨啟發的黎雅倫 黎雅倫的創作始於探索傳統中國水墨的線條，時而濃重、時而輕盈，令他深深著迷。他也研究西方繪畫，從印象派到抽象表現主義，甚至街頭藝術，這些豐富多彩的表現形式，都給予他極大的啟發。 而黎雅倫最為著迷的創作主題是城市景觀，他的畫把街道空間切割成幾何圖形，高樓輪廓與窗戶形成韻律。經過多年的沉澱，他逐漸摸索出自己的畫風與表達方式，將具象世界轉化為富有生命力的線條與色彩，彰顯創作的自由。

筆下盡是香港故事的曹穎褀 對曹穎褀而言，藝術創作是親近人與生活的一種方式。她被身邊默默耕耘的生命所打動，那些在城市縫隙中勞動、喘息的人們，以堅韌的意志生活。在她位於香港葵興工作室附近的昌榮路迴旋處，曹穎褀觀察到疲憊的人們，在樹蔭下找到片刻安寧。 她的創作視野延伸至新界古洞的郊外，曹穎褀觀察不同背景的人，在這片土地上扎根生長，並在逆境中互相扶持，用率直溫暖的筆觸編寫香港人的故事，向奮鬥生活的人們致敬。

劉兆聰眼中的和諧共存 劉兆聰的作品，以描繪日常生活中的植物、光線與都市空間的交織為主，這些看似平凡的景致，在他眼中蘊含著詩意與生命力。他著迷於捕捉日常微妙時刻，如陽光穿透葉片、植物穿梭建築縫隙間等。藝術家選擇以溫暖柔和的色調，描繪城市中的自然共生，明亮而細膩的色彩層次，不只是視覺呈現，更是對都市中寧靜美好的致意。 劉兆聰筆風注重光影變化，他認認為光線是連結自然與城市的關鍵元素，透過多層疊加的影像與構圖，是混合生活日常和自身經歷的記憶，繪畫作為梳理與沉澱，他希望觀者能在一系列作品中，看著熟悉的城市風景 ，發現那些被遺忘的美好時刻，感受自然萬物與都市共存的微妙平衡。 《光與石之響》展覽詳情： 日期： 2 月 8 日至 3 月 8 日 地點：香港仔田灣興和街 25 號大生工業大廈 3 樓 Gallery EXIT 票價：免費入場 查詢： www.galleryexit.com