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生活
2025-04-20 18:00:00

藝術香港︱進念推理劇場《13．67》重演 全新藝術科技版本帶來視聽雙震撼

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進念成員於台上把陳浩基的奇案文字，化為一段段動作。

進念成員於台上把陳浩基的奇案文字，化為一段段動作。

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劇團「進念．二十面體」最新作品《13．67》，將帶領觀眾穿越香港歷史的關鍵年份，解構那些驚心動魄的案件，讓你不僅是觀眾，更是參與者。想像一下，坐在劇院裡，耳邊是懸疑的音效，眼前卻是生動投影，簡直讓人心跳加速。

 

《13．67》故事來自香港科幻推理小說陳浩基的得獎作品，主角神探關振鐸，在1967到2013年間屢破奇案，與徒弟駱小明穿梭於城市的每個角落。從越獄、綁架到槍戰、豪門兇殺，關振鐸經歷可謂是跌宕起伏，精彩至極。

例如，在2013年的「黑與白之間的真實」中，關振鐸在病床上運用科研儀器設下陷阱，迫使嫌疑犯認罪。因此本劇非一般的推理故事，是智慧與科技的結合，讓人好奇進念如何在舞台上，演繹陳浩基的文字，用聲與畫描繪科技與犯罪世界。

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新晉粵劇女演員黃安睛的首次參演，擔綱演出復仇女歌手。 黎達達榮手繪動漫，將提升觀賞沉浸感。 黎達達榮手繪的《13．67》海報。

這部作品的特色不止於此，《13．67》於2024年2月進行海外巡演，當時已引起熱烈迴響，2025年5月在香港四度重演，更是讓劇迷期待。全新藝術科技版本的加入，讓觀眾視聽雙重震撼，黎達達榮手繪的動漫場景，更是提升觀賞沉浸式體驗。

而且新晉粵劇女演員黃安睛的首次參演，擔綱演出復仇女歌手，讓整個劇作更加生動有趣。還有胡恩威的導演，于逸堯、陳浩峰負責音樂，鍾家誠、黃安晴、楊永德、翁煒桐(阿拼)的演出，絕對是一場充滿藝術與科技的視覺盛宴，等觀眾來一起揭開故事撲朔迷離的謎團。

 

《13．67》演出詳情：

日期：5月23、24、29至31日(晚上8時)、5月25日(下午3時)

地點：香港文化中心劇場

票價：$280(成人)、$100(學生)

查詢：https://zuniseason.org.hk/

《13．67》海報。 《13．67》海報。 《13．67》海報。 《13．67》海報。

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