藝術香港︱進念推理劇場《13．67》重演 全新藝術科技版本帶來視聽雙震撼

劇團「進念．二十面體」最新作品《13．67》，將帶領觀眾穿越香港歷史的關鍵年份，解構那些驚心動魄的案件，讓你不僅是觀眾，更是參與者。想像一下，坐在劇院裡，耳邊是懸疑的音效，眼前卻是生動投影，簡直讓人心跳加速。

《13．67》故事來自香港科幻推理小說陳浩基的得獎作品，主角神探關振鐸，在1967到2013年間屢破奇案，與徒弟駱小明穿梭於城市的每個角落。從越獄、綁架到槍戰、豪門兇殺，關振鐸經歷可謂是跌宕起伏，精彩至極。

例如，在2013年的「黑與白之間的真實」中，關振鐸在病床上運用科研儀器設下陷阱，迫使嫌疑犯認罪。因此本劇非一般的推理故事，是智慧與科技的結合，讓人好奇進念如何在舞台上，演繹陳浩基的文字，用聲與畫描繪科技與犯罪世界。