隱藏的訊號如微弱的氣流，透過拓樸結構傳遞著混亂的過去與難以捉摸的現狀。長短不一的時間線緊扣彼此，終點連接起點，輾轉輪迴，編織出無遠弗屆的能量聯繫。生命的消亡與延續，不僅是對身份與存在的重新審視，也是一種獨自面對的時間體驗。

當光與暗的邊界漸漸消失，身體便成為無限可能的容器，脫離了視覺的限制。萬千瞬間如纖維細絲交織成主脈絡，顯現出群體間的相互牽引與牽絆。這些微小的瞬間積累成個體生命的軌跡，讓我們在不安中努力維持平衡與速度，將模糊的影像轉化為清晰的輪廓，支撐著共生演化中那無意識的意志。

藝術家檔案

陳泳生(CHAN Wing Sang)，1987年出生於中國，1995年移居香港，2012年畢業於香港中文大學藝術系。除了從事藝術創作，陳氏亦任教高中藝術科，目前正在香港大學攻讀表達藝術治療的碩士學位。他主要以繪畫和混合媒介創作，近期的創作焦點為「軟動力裝置」（Soft Kinetic Installation），以簡單的單元構建複雜的動力雕塑及裝置結構，探索各種軟性物料擬態的可能性和生物現象的意義。

凌佩詩(LING Pui Sze)，1989年生於中國廣州，1997年移居香港，2012年畢業於香港中文大學藝術系，曾獲王無邪水墨創作獎及劉國松水墨獎榮譽提名。

凌氏創作了多個以實驗性水墨及拼貼為主的作品系列，她收集了大量不同機器（例如顯微鏡和人造衛星）拍攝大自然的圖像，繼而撕碎並重組圖像為抽象生物和風景，呈現出作品中那些熟悉又抽離的變異畫面，紀錄了凌氏如何詮釋在這個世界所看到的真實景象。不同類型的紙張和拼貼方式，堆疊形成畫面的觸感肌理，凌氏亦會以電腦和墨水打印機不停調控數碼圖像的顏色和大小，故此作品是在反覆摸索下構成。作品呈現因偶發性而生的有機形態，恰如生命演變過程，在畫面上重建另一個世界。同時她亦以不同媒介如雕塑、流動影像及裝置等，探討生物特性與人類社會發展的關係。

​​個人展覽包括《一切由海洋開始》(2014) 及《集亂為序》(2022)。曾參與的聯展有《優墨》(2021)、《活紙》(2024)、香港巴塞爾藝術展、Art Central、典亞藝博及水墨藝博等。作品獲 M+ 視覺文化博物館, 英國牛津大學阿什莫林博物館, 英國劍橋大學及私人收藏家收藏。過去在台灣及冰島進行駐場創作, 在 2023 年及 2024 年間於英國劍橋大學參與藝術家駐場計劃。