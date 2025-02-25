藝術香港︱陳維《寂靜的呼吸》 描繪後疫情時代的都市心靈

多媒體視覺藝術家陳維，創作範籌包含攝影、LED光雕和錄像。他由即日起至4月，已第二次在刺點畫廊舉行個展《寂靜的呼吸》，今次展覽的作品，有混合媒介裝置，亦有攝影打印圖像，還有採用錄像表達的作品。陳維藉這一系列創作，來反映人們在後疫情時代的心理狀態，藉展品帶給觀眾心靈慰藉。

陳維以其舞台攝影而聞名，善於捕捉懸浮於時空中的景像，這些場景皆來自他的工作室中精心構建，充滿未來感與電影感。他的作品充滿色彩活力，卻又柔和而空洞，寓意城市人在高速變幻的環境中心理狀態。作品中的LED雕塑和視頻裝置，進一步將城市的紋理和圖案，以三維形式轉化，為觀眾提供全新的視覺體驗。