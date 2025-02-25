藝術香港︱陳維《寂靜的呼吸》 描繪後疫情時代的都市心靈

多媒體視覺藝術家陳維，創作範籌包含攝影、LED光雕和錄像。他由即日起至4月，已第二次在刺點畫廊舉行個展《寂靜的呼吸》，今次展覽的作品，有混合媒介裝置，亦有攝影打印圖像，還有採用錄像表達的作品。陳維藉這一系列創作，來反映人們在後疫情時代的心理狀態，藉展品帶給觀眾心靈慰藉。
陳維以其舞台攝影而聞名，善於捕捉懸浮於時空中的景像，這些場景皆來自他的工作室中精心構建，充滿未來感與電影感。他的作品充滿色彩活力，卻又柔和而空洞，寓意城市人在高速變幻的環境中心理狀態。作品中的LED雕塑和視頻裝置，進一步將城市的紋理和圖案，以三維形式轉化，為觀眾提供全新的視覺體驗。
展覽《寂靜的呼吸》，探討了都市人的時代特徵，就是孤獨疏離，而這一特徵又深受全球大流行的covid 19病毒影響。展覽標題暗示了封城隔離期間，集體經歷了壓抑和創傷，而這些創傷盯引發了不安和偏執。陳維在創作形式由實體影像，轉向虛擬技術和螢幕，作為逃避現實的一種手段，更進一步在人與人之間製造了溝通障礙。
此外，展覽亦標誌著陳維從2013年起創作的《新城市》系列的落幕。在當前經濟衰退的氣候中，以前的喧囂和繁榮承諾已不復在，人們的期望與現實之間有著裂縫。《寂靜的呼吸》是一場值得欣賞的展覽，讓觀眾思考當代社會中溝通的鴻溝，導致都市人集體失語而人格變異。