藝術香港︱電影資料館《娛樂無窮》展 笑看香港喜劇電影黃金年代

為了配合「香港流行文化節2025」的主題「喜尚+喜」，康樂及文化事務署(康文署)香港電影資料館(資料館)，將於5月30日至10月19日在展覽廳舉行《娛樂無窮——笑看八、九十年代香港喜劇電影》展覽。這次展覽透過喜劇電影的經典片段、口述歷史、經典歌曲和海報，重現香港喜劇電影的獨特魅力，讓觀眾回味光影中的歡樂時刻。 八十至九十年代的香港喜劇電影可謂百花齊放，誕生了不少膾炙人口經典作品。本次展覽分為3個主題展區，從不同角度勾勒出這段珍貴電影歷史。

大笑四房 「大笑四房」展區將經典喜劇電影分為「經典組合」、「誇張演繹」、「時代笑話」和「無厘頭」四個主題，精選近百條八十至九十年代經典港產喜劇電影的精彩片段，當中包括《快餐車》(1984)、《富貴逼人》(1987)、《賭聖》(1990)及《大內密探零零發》(1996)等。這些片段不僅讓影迷捧腹大笑，還深入拆解電影中喜劇笑點設計與構建方式。 口述歷史：我們的喜劇時光 另一個展區「口述歷史：我們的喜劇時光」，將集合多位電影人專訪片段，包括著名喜劇創作人王晶、高志森和演員毛舜筠、吳君如等。這些片段將製作成兩部專題影片《喜劇的誕生》和《喜劇演員的修養》，前者探討創作靈感和劇本構思，後者則著眼於演員如何塑造角色，以及與對手互動炮製笑點，展現香港喜劇演員專業精神。

開心 K 房「聲雅廊」 「開心K房『聲雅廊』」展區則布置成八、九十年代流行的酒廊，參觀者可以欣賞逾20首精選喜劇電影主題曲或插曲片段，當中包括《92黑玫瑰對黑玫瑰》(1992)的《舊歡如夢》和《家有囍事》(1992)的《相逢何必曾相識》。這些音樂片段，將帶戲迷重溫流行文化中的喜劇火花。 打卡位「繽紛海報瀑布」 此外，展廳還設有打卡位「繽紛海報瀑布」，供參觀者拍照留念。當中海報瀑布由《鬼馬智多星》(1981)、《最佳拍檔》(1982)及《百變星君》(1995)等多齣經典電影海報組合而成，讓人忍不住拍下美好回憶。「金句牆」則彙聚了名人對喜劇的獨特見解，4米高的紙藝立體牆，更融合多個經典場景和香港特色地標，構成了一幅生動的喜劇風情畫。