藝術香港︱韓裔電音女王Peggy Gou的派對之夜 高爾夫賽後的音樂狂歡

韓裔電音女王Peggy Gou(金敏姬)，將於3月8日在《LIV Golf 香港站》的第二輪比賽後擔任表演嘉賓。當日下午5時，「粉嶺同樂谷」將變身為一場電音搖滾派對，Peggy Gou將為觀眾帶來精彩的現場音樂表演。
Peggy Gou 以其電力十足的表演，和創新的音樂風格聞名，她的表演足跡遍布全球，是一位聞名電音界炙手可熱的女性製作人。加上過去創作了多首國際熱門單曲，如《Gou Talk》、《It Makes You Forget (Itgehane)》、《Starry Night》等，這些曲目不僅提升了她知名度，也讓她的巡演行程越來越密集，參加包括Glastonbury和Dekmantel、De School和Printworks在內的多個大型音樂節。
在「LIV Golf 香港站」的比賽中，54位世界頂尖高爾夫球手將於3月7日至9日同場競技，包括衛冕冠軍Fireballs GC的安沙(Abraham Ancer)和由德尚博(Bryson DeChambeau)領軍的Crushers GC團隊。Peggy Gou 的演出將為周六的賽事畫上完美的句號。此外，球迷們還可以在「粉嶺同樂谷」享受高質素的貴賓體驗，探索適合全家的娛樂活動和各式餐飲美食。