藝術香港︱韓裔電音女王Peggy Gou的派對之夜 高爾夫賽後的音樂狂歡

韓裔電音女王Peggy Gou(金敏姬)，將於3月8日在《LIV Golf 香港站》的第二輪比賽後擔任表演嘉賓。當日下午5時，「粉嶺同樂谷」將變身為一場電音搖滾派對，Peggy Gou將為觀眾帶來精彩的現場音樂表演。

Peggy Gou 以其電力十足的表演，和創新的音樂風格聞名，她的表演足跡遍布全球，是一位聞名電音界炙手可熱的女性製作人。加上過去創作了多首國際熱門單曲，如《Gou Talk》、《It Makes You Forget (Itgehane)》、《Starry Night》等，這些曲目不僅提升了她知名度，也讓她的巡演行程越來越密集，參加包括Glastonbury和Dekmantel、De School和Printworks在內的多個大型音樂節。