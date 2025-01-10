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生活
2025-01-10 17:00:00

藝術香港｜香港舞蹈團舞動《風雲》 免費體驗港漫x舞蹈x多媒體展

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今次的演出及展覽，是2月上演的舞劇《風雲》預熱活動。

今次的演出及展覽，是2月上演舞劇《風雲》的預熱活動。

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承載港人集體回憶經典漫畫《風雲》，今年迎來35周年紀念，香港舞蹈團(舞團)睽違近10年，再次與《風雲》作者馬榮成合作，《風雲》原作者，著名漫畫家馬榮成，舉行為期3日的《舞動〈風雲〉：港漫 舞蹈 光影體驗》大型戶外免費公眾活動，帶領觀眾在維港美景下，躍入炫幻武俠異想世界。

 

舞劇《風雲》，將透過嶄新多媒體投影技術、燈光效果、電音配樂及水池舞台設計，帶出風起雲湧的懾人氣魄，立體重構漫畫中天馬行空的異想世界。當年上演時囊括「香港舞蹈年獎2015」三項殊榮。

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是次盛事籌備超過一年，分為2展覽及演出兩大部分。在270度弧形「《風雲》沉浸式互動時光迴廊」將展出《風雲》漫畫與舞蹈改編的創作歷程；觀眾在此可走進《風雲》的經典場景、傳承獨門招式，並一睹馬榮成全新手繪作品《怒海》化為立體流動影像，再現聶風、步驚雲及雄霸之間的角力。

舞動《風雲》戶外3D光影舞蹈表演，則在維港夜色之下，糅合3D光雕投影、電音配樂，舞者於8米寬巨型「劍池」及catwalk舞台上與科技互動，重現《風雲》的磅礡氣勢，呈獻港漫、舞蹈與科技激情碰撞的視覺盛宴。

香港舞蹈團再把《風雲》這故事改篇成舞劇。 舞動《風雲》戶外3D光影舞蹈的舞台設計圖。 《舞動〈風雲〉：港漫 ✕ 舞蹈 ✕ 光影體驗》的舞台實景。

《舞動〈風雲〉：港漫 舞蹈 光影體驗》詳情：

展覽部份：

港漫武俠舞劇《風雲》珍藏紀念展

內容：展出馬榮成私人典藏，《風雲》角色半身頭像雕塑、從未展示過的聶風雕像模型，以及神兵利器「絕世好劍」。還有201516年時，《風雲》的演出精彩劇照。

日期：即日起113

地點：港文化中心大堂

 

《風雲》沉浸式互動時光迴廊

內容：270度弧形《風雲》沉浸式互動時光迴廊，內設3大區域，回顧馬榮成繪畫《風雲》的創作歷程，及細聽舞團藝術總監楊雲濤，細說與《風雲》的淵緣。此外還有「AR Filter傳承絕學武藝」、「LED 3D立體影像互動體驗」等內容。

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日期：即日起112

地點：香港文化中心露天廣場

 

演出部份：

舞動《風雲》戶外3D光影舞蹈表演(4)

內容：由舞團藝術總監楊雲濤編創，糅合3D光雕投影及媒體藝術家兼電子音樂人蔡世豪的現場電音配樂，結合的35分鐘演出，是一場在維港夜色映襯下交織出一場港漫、舞蹈與科技激情碰撞的視覺盛宴。

日期：11112(晚上715分及晚上830)

地點：香港文化中心露天廣場

 

費用：全免

查詢：www.hkdance.com

《風雲》漫畫的作者馬榮成，與舞團的藝術總監楊雲濤(左)。 舞動《風雲》的海報。

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