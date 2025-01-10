藝術香港｜香港舞蹈團舞動《風雲》 免費體驗港漫x舞蹈x多媒體展

今次的演出及展覽，是2月上演舞劇《風雲》的預熱活動。

舞劇《風雲》，將透過嶄新多媒體投影技術、燈光效果、電音配樂及水池舞台設計，帶出風起雲湧的懾人氣魄，立體重構漫畫中天馬行空的異想世界。當年上演時囊括「香港舞蹈年獎2015」三項殊榮。

承載港人集體回憶經典漫畫《風雲》，今年迎來35周年紀念，香港舞蹈團(舞團)睽違近10年，再次與《風雲》作者馬榮成合作，《風雲》原作者，著名漫畫家馬榮成，舉行為期3日的《舞動〈風雲〉：港漫 ✕ 舞蹈 ✕ 光影體驗》大型戶外免費公眾活動，帶領觀眾在維港美景下，躍入炫幻武俠異想世界。

是次盛事籌備超過一年，分為2展覽及演出兩大部分。在270度弧形「《風雲》沉浸式互動時光迴廊」將展出《風雲》漫畫與舞蹈改編的創作歷程；觀眾在此可走進《風雲》的經典場景、傳承獨門招式，並一睹馬榮成全新手繪作品《怒海》化為立體流動影像，再現聶風、步驚雲及雄霸之間的角力。

舞動《風雲》戶外3D光影舞蹈表演，則在維港夜色之下，糅合3D光雕投影、電音配樂，舞者於8米寬巨型「劍池」及catwalk舞台上與科技互動，重現《風雲》的磅礡氣勢，呈獻港漫、舞蹈與科技激情碰撞的視覺盛宴。