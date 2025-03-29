藝術香港︱香港芭蕾舞團把Frida先鋒故事搬上舞台 《芙烈達》向絢爛傳奇致敬

布景及服裝設計的Dieuweke Van Reij，為此劇交出高水準創作。

活躍於二十世紀上半葉的墨西哥畫家芙烈達卡蘿(Frida Kahlo)，以其無數畫作探索病痛、生死、愛情及自我形象等深刻議題。荷李活女星Salma Hayek，於2002年，就將芙烈達的故事搬上大銀幕，改編成電影《筆姬別戀》(Frida)，使她的傳奇故事深入人心。

香港芭蕾舞團繼《香奈兒》向CoCo Chanel後致敬後，最新作品《芙烈達》特別向芙烈達這位女權先鋒人物致敬。芙烈達多幅自畫像，真實地定格女性生活的經驗，並以大膽的藝術風格，和自信無畏的精神，成為後世女權文化的標誌。