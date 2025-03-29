藝術香港︱香港芭蕾舞團把Frida先鋒故事搬上舞台 《芙烈達》向絢爛傳奇致敬

活躍於二十世紀上半葉的墨西哥畫家芙烈達卡蘿(Frida Kahlo)，以其無數畫作探索病痛、生死、愛情及自我形象等深刻議題。荷李活女星Salma Hayek，於2002年，就將芙烈達的故事搬上大銀幕，改編成電影《筆姬別戀》(Frida)，使她的傳奇故事深入人心。
香港芭蕾舞團繼《香奈兒》向CoCo Chanel後致敬後，最新作品《芙烈達》特別向芙烈達這位女權先鋒人物致敬。芙烈達多幅自畫像，真實地定格女性生活的經驗，並以大膽的藝術風格，和自信無畏的精神，成為後世女權文化的標誌。
哥倫比亞裔比利時籍編舞家奧喬亞(Ochoa)，再次攜手作曲家彼得沙林(Peter Salem)，連同香港芭蕾舞團一眾舞者，以舞劇的形式娓娓道出芙烈達傳奇一生。
沙林的原創音樂，融合了墨西哥傳統的「流浪音樂」、佛朗明高(Flamenco)及爵士樂元素，為演出增添更多戲劇張力。奧喬亞的編舞風格兼顧古典與當代，將芙烈達如火般絢爛的生命故事，和苦樂交織的經歷，生動地呈現在舞台上。
《芙烈達》這部舞劇不僅是對這位女性先鋒的藝術成就致敬，更是對她精神的深刻解讀，香港芭蕾舞團讓觀眾在舞動中，感受她對生命的熱忱與悲痛，深入理解這位卓越女性的一生，以及她對女性力量的影響。