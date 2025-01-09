藝術香港｜香港藝術中心「轉角：」城市生活所 地標建築結合大角咀傳統 觀鳥/玩藝工作坊

由香港藝術中心主辦，市區更新基金贊助的公共藝術及社區藝術項目「轉角：」城市生活所落成暨「轉角x藝術x社區更新」系列活動，日前正式啓動，標誌著大角咀社區更新邁向新里程。5米高的展亭將成為該區的文化地標建築，啟用後成為區內一個社區創新實驗室，舉辦各類展覽和活動，同時亦是一個開放給公眾遊樂園。

大角咀的文化創新地標 「轉角：」城市生活所由4位本地年輕建築師組成的團隊「蘇暢設計研究室」負責設計。展亭位於大角咀奧海城二期以北的戶外區域，將成為大角咀區內的文化地標建築，整座建築採用白鐵與複合竹材料等生態友好的創新建築材料，亭高5米，佔地90平方米，結合創新環境設計技術及傳承大角咀傳統造船相關工藝，旋轉建築外形借鑒船體形態，更與「轉 - 角」主題相呼應，象徵著海浪的起伏，從而重現大角咀海陸變遷的空間特色，激活社區的集體回憶，並鼓勵公眾共同構想社區的未來。展亭正式啟用後將成為區內一個社區創新實驗室，同時亦是一個開放給公眾遊樂園，同時向本地創意社群開放，包括藝術家、設計師、建築師以及其他相關機構，以便舉辦各類展覽和活動。

《未來生態幻影》作品首次亮相 想像香港的可持續未來 重點節目由澳洲著名藝術家 Mikala Dwyer 的全新作品 《未來生態幻影》隨即於《城市生活所》正式亮相。《未來生態幻影》是Mikala首個為香港創作的社區全息投影藝術裝置，以本地熟悉的生物「家燕」為主題，象徵生態與城市之間的微妙關係，並藉着作品啟發觀眾重新審視城市與自然的連結，探索生物多樣性與城市更新的平衡之道。1月11日更將舉行由Mikala及Tammy Wong Hulbert帶領的工作坊，帶領參加者追蹤香港不同鳥類及共同創作以「家燕」為主題的藝術作品。皇家墨爾本理工大學及是次《未來生態幻影》節目獲得澳洲政府的澳洲文化外交資助計劃支持。 《未來生態幻影》投影詳情 日期： 07-12/01/2025 (星期二至星期日) 時間： 6:30 – 9:30pm 地點： ．奧海城2期露天廣場 - 《城市生活所》 ．大角咀鐵樹街21號地下 轉角︰共創空間 ．埃華街休憩花園

澳洲著名藝術家 Mikala Dwyer

《未來生態幻影》 工作坊 1 ：城烏遊蹤 在城市節奏急促的香港，有超過580種鳥類。其中麻雀和紅耳鵯已經適應了城市環境，利用各種公共空間作為覓食和棲息地；而燕子和雨燕則在唐樓的懸挑結構上築巢。幾十年來，居民與這些「鄰鳥」共同創造了一個充滿活力的社區，將大角咀的獨特社會風貌與城市生物多樣性融合在一起。 此次導賞活動由香港觀鳥會策劃，旨在鼓勵公眾走訪大角咀社區，共同探索並了解區內的鳥類，並希望進一步推廣社區觀鳥活動，突顯大角咀的獨特性。 日期： 2024年1月11日 (六) 時間：下午4時至5時30分 集合地點：「轉角：」共創空間 對象：公眾人士 (12歲以下兒童需家長陪同)