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2025-01-19 12:00:00

藝術香港︱「香港藝術節」揭幕演出 博洛尼亞市立歌劇院樂團專場

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擁有260年歷史的博洛尼亞市立歌劇院樂團，演奏古典樂章特別有韻味。

擁有260年歷史的博洛尼亞市立歌劇院樂團，演奏古典樂章功力深厚特別有韻味。

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「香港藝術節」即將開鑼，開幕演出將帶來享負盛名的博洛尼亞市立歌劇院樂團(The Orchestra of the Teatro Comunale di Bologna)專場演出，並由殿堂級意大利指揮家杜拿多倫澤第(Maestro Donato Renzetti)帶領下，演奏羅西尼的多首歌劇名曲及孟德爾頌的「意大利」交響曲，營造歡欣開幕夜；第二場音樂會選曲則以玩味與故事性為主，適合家庭觀眾欣賞。

 

意大利歷史名城博洛尼亞，在2006年獲聯合國名為「音樂之城」，而早於十七至十九世紀，不少歐洲作曲家便曾到訪博洛尼亞，從當地豐厚的古典音樂傳統中吸收創作養分。除了莫扎特曾在當地學習作曲，羅西尼(La Danza)亦在這裡寫下他的首部長篇歌劇，並度過人生與事業生涯中多個重要階段。 

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於當地屹立超過260年的博洛尼亞市立歌劇院，是意大利最古老的歌劇院之一，在意大利歌劇界地位超然，華格納多部歌劇的意大利首演，便是在這裡進行。成立於1956年的駐院管弦樂團亦秉承劇院傳統，每年參與大量歌劇製作，樂手個個身經百戰，擁有豐富的演出經驗。

 

殿堂級指揮家杜拿多倫澤第，是當地樂壇的元老級人物，現為羅西尼愛樂樂團的首席指揮。他在指揮之外還執教鞭逾30年，多位活躍於當代樂壇的意大利指揮如詹安德列亞諾斯達(Gianandrea Noseda)及米歇爾馬里奧蒂(Michele Mariott)亦曾是他的門生。

 

 

指揮家杜拿多倫澤第將來港，揮棒兩場精彩絕倫的演奏會。 演奏會將表演羅西尼多部莊嚴歌劇及喜歌劇的詠嘆調及二重唱不同選段，著名男中音保羅波杜拿(Paolo Bordogna )，以及曾演出多部羅西尼歌劇的女中音西西莉亞莫蓮娜莉也將與樂團同台演出。 樂壇眾多指揮大師，都曾隨杜拿多倫澤第學習，他這次來指揮，樂迷機會難得。

在首場演出中，將演奏羅西尼多部莊嚴歌劇及喜歌劇的詠嘆調及二重唱等不同選段，讓觀眾領略這位作曲家不同時期的創作風格。此外還會演奏孟德爾頌的「意大利」交響曲，讓開幕夜增添歡欣雀躍氣氛。

第二場音樂會延續開幕演出的愉快氣氛，囊括為家庭觀眾而設的樂曲，包括拉威爾以同名童話故事為藍本創作的《鵝媽媽》組曲，以及三位意大利作曲家膾炙人口、生動活潑的喜歌劇作品選段，展現指揮與樂團的幽默及玩味一面。

 

 

《博洛尼亞市立歌劇院樂團》專場演出：

日期：228(晚上8)

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$880$680$500$340$200(成人)

$440$340$250$170$100(學生)

日期：31(晚上8)

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$680$560$440$320$200(成人)

學生 $340 $280 $220 $160 $100

查詢：https://www.urbtix.hk/event-detail/12395

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