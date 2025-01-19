藝術香港︱「香港藝術節」揭幕演出 博洛尼亞市立歌劇院樂團專場

「香港藝術節」即將開鑼，開幕演出將帶來享負盛名的博洛尼亞市立歌劇院樂團(The Orchestra of the Teatro Comunale di Bologna)專場演出，並由殿堂級意大利指揮家杜拿多倫澤第(Maestro Donato Renzetti)帶領下，演奏羅西尼的多首歌劇名曲及孟德爾頌的「意大利」交響曲，營造歡欣開幕夜；第二場音樂會選曲則以玩味與故事性為主，適合家庭觀眾欣賞。 意大利歷史名城博洛尼亞，在2006年獲聯合國名為「音樂之城」，而早於十七至十九世紀，不少歐洲作曲家便曾到訪博洛尼亞，從當地豐厚的古典音樂傳統中吸收創作養分。除了莫扎特曾在當地學習作曲，羅西尼(La Danza)亦在這裡寫下他的首部長篇歌劇，並度過人生與事業生涯中多個重要階段。

於當地屹立超過260年的博洛尼亞市立歌劇院，是意大利最古老的歌劇院之一，在意大利歌劇界地位超然，華格納多部歌劇的意大利首演，便是在這裡進行。成立於1956年的駐院管弦樂團亦秉承劇院傳統，每年參與大量歌劇製作，樂手個個身經百戰，擁有豐富的演出經驗。 殿堂級指揮家杜拿多倫澤第，是當地樂壇的元老級人物，現為羅西尼愛樂樂團的首席指揮。他在指揮之外還執教鞭逾30年，多位活躍於當代樂壇的意大利指揮如詹安德列亞諾斯達(Gianandrea Noseda)及米歇爾馬里奧蒂(Michele Mariott)亦曾是他的門生。