藝術香港︱香港話劇團壽臣劇院上演Jon Fosse諾貝爾文學獎作品《纏眠》

「香港話劇團」(劇團)將於3月上演諾貝爾文學獎得主約恩福瑟(Jon Fosse)的詩意之作《纏眠》。這部作品探討存在、孤獨和人際關係,呈現出人與人之間複雜而變幻莫測的關係。

劇中幾對不同年紀的男女,在同一空間中相遇,雖然互不相識,但卻在不斷交織的對話中,尋找著彼此的連結。劇本使用簡約而富有表現力的對話,強調人們在生活中所經歷的情感隔閡與理解的困難。正如約恩福瑟在諾貝爾文學獎上得到的獲獎評語「他創新的戲劇和散文作品,給無法言喻的事物賦予了聲音(for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable)。」