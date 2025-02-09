藝術香港︱香港話劇團壽臣劇院上演Jon Fosse諾貝爾文學獎作品《纏眠》

「香港話劇團」(劇團)將於3月上演諾貝爾文學獎得主約恩福瑟(Jon Fosse)的詩意之作《纏眠》。這部作品探討存在、孤獨和人際關係，呈現出人與人之間複雜而變幻莫測的關係。
劇中幾對不同年紀的男女，在同一空間中相遇，雖然互不相識，但卻在不斷交織的對話中，尋找著彼此的連結。劇本使用簡約而富有表現力的對話，強調人們在生活中所經歷的情感隔閡與理解的困難。正如約恩福瑟在諾貝爾文學獎上得到的獲獎評語「他創新的戲劇和散文作品，給無法言喻的事物賦予了聲音(for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable)。」
導演邱廷輝表示，約恩福瑟的劇本，每次閱讀都能激發不同的想像，這些想像源於每位觀眾的生活經歷。他提到「約恩福瑟90%的台詞，都是每個人曾經講過的說話，觀眾投入於劇中，就會不知不覺進行創作，用自身經歷創造一個屬於自己的故事。」
《纏眠》一劇將透過詩意的場景和情感豐富的對話，讓觀眾在靜默中感受到強烈的共鳴。這部劇的演出期待能為觀眾帶來深刻的心靈體驗，並引發對自身故事的反思。劇團一眾台前幕後，期待觀眾能抱平靜心情，與角色共同經歷這場文學之旅。