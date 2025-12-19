熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-19 14:02:00

藝術香港｜香港首個半球體藝術空間FutureScope首展《恆定錄》登場 沉浸式感受宇宙萬物起源（有片）

分享：
香港首個半球體藝術空間FutureScope首展《恆定錄》登場 沉浸式感受宇宙萬物起源

啟德又有藝術空間開幕！1219日起，香港首個大型半球體藝術空間「FutureScope」推出首個展覽《恆定錄》。展覽由香港藝術家張瀚謙聯同日本藝術家真鍋大度合作打造，為FutureScope三大主題章節拉開序幕。

展覽由香港藝術家張瀚謙聯同日本藝術家真鍋大度合作打造。（羅錦鴻攝）

展覽由香港藝術家張瀚謙聯同日本藝術家真鍋大度合作打造。（羅錦鴻攝）

「阿卡西紀錄」為設計靈感

展覽由張瀚謙帶領的團隊XCEPT創作，並邀請真鍋大度設計聲音軟件，結合人臉識別技術及聲景效果，打造360度持續演變的分型宇宙。設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。

adblk5
設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。（羅錦鴻攝） 設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。（羅錦鴻攝） 設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。（羅錦鴻攝） 設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。（羅錦鴻攝） 設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。（羅錦鴻攝） 設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。（羅錦鴻攝） 設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。（羅錦鴻攝） 設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。（羅錦鴻攝） 設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。（羅錦鴻攝）

生成專屬印記

除了觀賞展覽，觀眾亦可透過面部掃描技術，AI會按照玩家的情緒及國籍等，生成專屬印記，並加入作品之中，讓整個展覽不斷衍生和蛻變。

觀眾亦可透過面部掃描技術，生成專屬印記。（羅錦鴻攝） AI會按照玩家的情緒及國籍等，生成專屬印記。（羅錦鴻攝） AI會按照玩家的情緒及國籍等，生成專屬印記。（羅錦鴻攝）

《恆定錄》常設展覽

日期：2025 12  19 日至 2026

時間：14:0020:00（一至四）/ 14:0022:00（五）/ 11:0022:00（六、日及公眾假期）

地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館 B 閘對開）

門票資訊：免費網上登記入場

售票演出

日期：2026 日至日（每日四節，每節約 30 分鐘）

時間：16:0016:3017:0017:3020:0020:3021:0021:30

門票資訊：HK$90（標準門票）、 HK$60（優惠門票）

立即買飛

ADVERTISEMENT

登記送大埔超級城聖誕禮物🎄

ad