藝術香港｜香港首個半球體藝術空間FutureScope首展《恆定錄》登場 沉浸式感受宇宙萬物起源（有片）

啟德又有藝術空間開幕！12月19日起，香港首個大型半球體藝術空間「FutureScope」推出首個展覽《恆定錄》。展覽由香港藝術家張瀚謙聯同日本藝術家真鍋大度合作打造，為FutureScope三大主題章節拉開序幕。

以 「阿卡西紀錄」為設計靈感 展覽由張瀚謙帶領的團隊XCEPT創作，並邀請真鍋大度設計聲音軟件，結合人臉識別技術及聲景效果，打造360度持續演變的分型宇宙。設計靈感來自被視為宇宙萬物起源與記憶的載體「阿卡西紀錄」（Akashic Records）。

生成專屬印記 除了觀賞展覽，觀眾亦可透過面部掃描技術，AI會按照玩家的情緒及國籍等，生成專屬印記，並加入作品之中，讓整個展覽不斷衍生和蛻變。

《恆定錄》常設展覽 日期：2025 年 12 月 19 日至 2026 年 1 月 4 日 時間：14:00–20:00（一至四）/ 14:00–22:00（五）/ 11:00–22:00（六、日及公眾假期） 地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館 B 閘對開） 門票資訊：免費網上登記入場 售票演出 日期：2026 年 1 月 2 日至 4 日（每日四節，每節約 30 分鐘） 時間：16:00–16:30；17:00–17:30；20:00–20:30；21:00–21:30 門票資訊：HK$90（標準門票）、 HK$60（優惠門票） 立即買飛