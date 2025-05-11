藝術香港︱馮永基 邢莉莉的創作對話 水墨異重奏 有畫風 有衣香

康樂及文化事務署與深圳市前沿藝穗藝術中心，合作籌劃的大灣區藝術展覽系列《水墨異重奏——墨境衣香》，正在深圳光明文化藝術中心進行中。展覽展出香港藝術家馮永基的水墨佳作，還有深圳藝術家邢莉莉，以傳統絲織品香雲紗設計的服裝，是一場跨媒介與地域的藝術合作。
在展覽裡，馮永基的水墨藝術，將展出空間轉化為美學舞台。他的作品如《五岳》、《山外有山》等，展現祖國壯麗的山河，還有根據其水墨畫創作的動畫《千秋》，充滿了詩意與深度。而《萬語千言》系列，則用條碼和圖章，創作出如花朵盛開的壯觀景象，展現他與故鄉香港之間的情感。
而深圳的邢莉莉，致力傳承國家級非物質文化遺產「香雲紗染整技藝」，將傳統元素與當代時尚相結合，創作出如《書卷》、《雅林》等系列作品，讓人穿上詩意的水墨。她最新的《千秋》系列，靈感來自馮永基的水墨畫作，巧妙地將傳統水墨的韻味，融入現代時裝，讓大家在日常生活中，也能感受藝術的氣息。
《水墨異重奏——墨境衣香》還播放兩部紀錄短片，其中馮永基的《七拾》，展示他在創作生涯中，累積的智慧與人生哲理，而《見萩香雲紗工藝製作視頻》則讓觀眾一窺香雲紗的製作過程，為視覺與心靈帶來雙重享受。來深圳參觀這場藝術聯展，讓水墨的魅力和衣香的芬芳，一起浸潤心靈。