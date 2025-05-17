藝術香港︱黃智雯 周國賢攜手演繹 鄧樹榮作品《薄伽梵歌》

資深劇場人鄧樹榮製作的經典舞台劇《薄伽梵歌》，在2023年首演後，獲得廣泛好評，甚至被譽為「其中一個最發人深省的香港舞台演出之一」。在2025年，鄧樹榮決定將這作品，再度推到觀眾視野，這次全新陣容，讓劇迷耳目一新。

首演的女主角黃智雯，再次回歸，這次她將與知名唱作人周國賢，共同在劇中擔任說書人，負責傳達作品的所有語言。兩人不僅僅是演戲，還要兼顧形體、演奏、唱歌等表演，是絕佳演出挑戰！

導演鄧樹榮在選角上，可謂煞費苦心，因為他希望找到一位具備劇場經驗的男演員。最終周國賢如同應命而來，成為傳遞《薄伽梵歌》核心理念的男說書人。周國賢稱，「我深刻地確信每個人來到地球上，有屬於他們自己的戰場和使命，如果我也有『天職』的話，我相信是透過分享自身的經驗，讓接觸過我作品的人，在孤獨和黑暗的時候能夠得到一點點光和一份溫暖的陪伴。」