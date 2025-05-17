藝術香港︱黃智雯 周國賢攜手演繹 鄧樹榮作品《薄伽梵歌》

資深劇場人鄧樹榮製作的經典舞台劇《薄伽梵歌》，在2023年首演後，獲得廣泛好評，甚至被譽為「其中一個最發人深省的香港舞台演出之一」。在2025年，鄧樹榮決定將這作品，再度推到觀眾視野，這次全新陣容，讓劇迷耳目一新。
首演的女主角黃智雯，再次回歸，這次她將與知名唱作人周國賢，共同在劇中擔任說書人，負責傳達作品的所有語言。兩人不僅僅是演戲，還要兼顧形體、演奏、唱歌等表演，是絕佳演出挑戰！
導演鄧樹榮在選角上，可謂煞費苦心，因為他希望找到一位具備劇場經驗的男演員。最終周國賢如同應命而來，成為傳遞《薄伽梵歌》核心理念的男說書人。周國賢稱，「我深刻地確信每個人來到地球上，有屬於他們自己的戰場和使命，如果我也有『天職』的話，我相信是透過分享自身的經驗，讓接觸過我作品的人，在孤獨和黑暗的時候能夠得到一點點光和一份溫暖的陪伴。」
而黃智雯在首演中的表現，獲得了不少讚譽，評論形容「在舞台上見深度厚度、對白質感甚佳、能將台詞完全融化」，她的舞台演出如詩如畫，甚至在水池中表演獨腳戲，讓觀眾印象深刻。這次再次參演，面對更高的要求和挑戰，她坦言「為準備這個演出，我努力將自己的身心靈裝備到最佳狀態，並時刻保持開放的心態，不斷嘗試導演給我們的各種練習，以更好地體悟文本中的真理。《薄伽梵歌》再一次在我生命中出現，既是一場冒險之旅，亦是一種修煉。」
《薄伽梵歌》此次重演，舞台設計也將重現標誌性的開合水池舞台，並在形體和舞蹈編排上更加緊湊，力求真實反映當今的處境。隨著世界局勢的變化，鄧樹榮期待觀眾能夠在沉澱後，對作品產生更深的共鳴和反思。這次演出還將新增兩場英語版，由印度裔演員Muskkan Samtani和本地新生代演員彭焯然攜手主演，開創多語言版本的先河。