熱門搜尋:
金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-04-23 14:00:00

藝術香港︱4位舞者+1音樂人《This is Not a Programme》一場法式實驗舞蹈盛宴

分享：
藝術香港︱4位舞者+1音樂人《This is Not a Programme》一場法式實驗舞蹈盛宴

藝術香港︱4位舞者+1音樂人《This is Not a Programme》一場法式實驗舞蹈盛宴

adblk5

由藝術團體The Xevarion Institute主辦的多媒體節目《This is Not a Programme》，結合舞蹈、劇場與音樂的一次實驗性演出。法國舞蹈家Tomeo Verges領軍的實驗舞團Man Drake，以及舞蹈家Lotus Eddé Khouri和色士風演奏家Jean-Luc Guionnet，這一起來港聯手打造一場別開生面的藝術盛宴。撰文：司徒旭傑

Tomeo Vergés早在1992年，就與Sandrine Maisonneuve和Alvaro Morell共同創立了Man Drake舞團，當時就創造出一種奇特的舞風，僵硬的演出風格，舞身身體彷彿在進行一場荒謬而怪誕的鬥爭，當時就為法國舞壇帶來一場震撼衝擊。

 

突兀僵硬的肢體動作，是Man Drake的招牌舞風，演出必然荒謬而怪誕。 4位舞者連同1位音樂人，帶來一場專為香港創作的實驗舞劇。 Tomeo Vergés、Sandrine Maisonneuve和Alvaro Morell，3位舞者透過身體與聲音的運動，在這場集體實驗中建立藝術聯繫。

Lotus Eddé Khouri與Jean-Luc Guionnet的合作，可謂是一場藝術上的劍拔弩張，兩位藝術家自2012年以來便開始持續創作，彼此的合作既詭異又引人入勝，他們的互動就像一場同時發生的叛亂與內戰，看似錯亂的實驗性演出，探討世上一切各種命題。

adblk6

《This is Not a Programme》表演分為4個部分，前面三節各由不同獨立單位演出，最後一節則是特地為香港觀眾創作的全新作品，是專屬於香港的限定版，多位藝術家包括4位舞者，以及一位音樂人，將在舞台上用身體和音樂，挑戰傳統藝術形式，講明想打破香港藝術界陳舊的現狀，帶來不尋常的法國藝術策略。

 

《This is Not a Programme》詳情：

日期：5月1日(晚上7時)

地點：中環下亞厘畢道2號 藝穗會賽馬會劇場

票價：$220(成人)、$180(學生)

查詢：https://www.eventbrite.com

舞蹈家Lotus Eddé Khouri和色士風演奏家Jean-Luc Guionnet，2012年開始持續創作，彼此的合作既詭異又引人入勝。 Lotus與Jean的演出，充滿挑戰與創新的藝術冒險。 Lotus與Jean的演出，充滿挑戰與創新的藝術冒險。
節目包含實驗電子音樂元素。 《This is Not a Programme》海報。

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

ad