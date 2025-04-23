藝術香港︱4位舞者+1音樂人《This is Not a Programme》一場法式實驗舞蹈盛宴

由藝術團體The Xevarion Institute主辦的多媒體節目《This is Not a Programme》，結合舞蹈、劇場與音樂的一次實驗性演出。法國舞蹈家Tomeo Verges領軍的實驗舞團Man Drake，以及舞蹈家Lotus Eddé Khouri和色士風演奏家Jean-Luc Guionnet，這一起來港聯手打造一場別開生面的藝術盛宴。撰文：司徒旭傑
Tomeo Vergés早在1992年，就與Sandrine Maisonneuve和Alvaro Morell共同創立了Man Drake舞團，當時就創造出一種奇特的舞風，僵硬的演出風格，舞身身體彷彿在進行一場荒謬而怪誕的鬥爭，當時就為法國舞壇帶來一場震撼衝擊。
Lotus Eddé Khouri與Jean-Luc Guionnet的合作，可謂是一場藝術上的劍拔弩張，兩位藝術家自2012年以來便開始持續創作，彼此的合作既詭異又引人入勝，他們的互動就像一場同時發生的叛亂與內戰，看似錯亂的實驗性演出，探討世上一切各種命題。
《This is Not a Programme》表演分為4個部分，前面三節各由不同獨立單位演出，最後一節則是特地為香港觀眾創作的全新作品，是專屬於香港的限定版，多位藝術家包括4位舞者，以及一位音樂人，將在舞台上用身體和音樂，挑戰傳統藝術形式，講明想打破香港藝術界陳舊的現狀，帶來不尋常的法國藝術策略。