藝術香港︱9位藝術家 X 昂坪360 復活節《牛仔》重生主題展覽

作為匯聚本地及海外旅客的觀光勝地，昂坪360一直秉持推廣本地特色文化的使命。在這個復活節假期，昂坪360帶來經典本地漫畫《牛仔》為主題的活動《我的牛仔時代@昂坪360》，近找來9位本地藝術家，以《牛仔》為主題，攜手復刻香港人心中的經典，將色彩斑斕創新元素融入黑白漫畫，讓昂坪市集變成漫畫世界，向本地及海外賓客，推廣香港獨特的藝術創作。

《我的牛仔時代》將由即日起至5月25日舉行，於昂坪360在市集圓形廣場設置「牛仔」復活節主題的大型裝置，並在市集的不同角落，展示由9位本地藝術家重新演繹的「牛仔」立體雕塑及平面藝術品。