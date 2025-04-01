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生活
2025-04-01 11:00:00

藝術香港︱9位藝術家 X 昂坪360 復活節《牛仔》重生主題展覽

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市集圓形廣場有高逾兩米的「牛仔」大型裝置，帶領大家進入色彩斑斕的漫畫世界。

市集圓形廣場有高逾兩米的「牛仔」大型裝置，帶領大家進入色彩斑斕的漫畫世界。

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作為匯聚本地及海外旅客的觀光勝地，昂坪360一直秉持推廣本地特色文化的使命。在這個復活節假期，昂坪360帶來經典本地漫畫《牛仔》為主題的活動《我的牛仔時代@昂坪360》，近找來9位本地藝術家，以《牛仔》為主題，攜手復刻香港人心中的經典，將色彩斑斕創新元素融入黑白漫畫，讓昂坪市集變成漫畫世界，向本地及海外賓客，推廣香港獨特的藝術創作。

《我的牛仔時代》將由即日起至5月25日舉行，於昂坪360在市集圓形廣場設置「牛仔」復活節主題的大型裝置，並在市集的不同角落，展示由9位本地藝術家重新演繹的「牛仔」立體雕塑及平面藝術品。

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為「牛仔」設計前衛新造型

《牛仔》作為香港經典漫畫作品，為後輩藝術家提供了豐富的創作靈感。《我的牛仔時代@昂坪360》雲集了9位本地藝術家，包括利志達、林海峰、黎達達榮、葛民輝、梁詠琪、塵阿力、Man僧、Bonnie Pang及Lousy等(排名不分先後)，他們以各自的藝術風格，為「牛仔」設計新造型。

9位藝人的創作，將化身成立體雕塑和平面藝術品，於昂坪市集的四個地點與大家見面，展現《牛仔》跨世代藝術傳承的精神。

 

 

活動包含快閃店，參加者可在此購買限量精品。 黎達達榮的《牛仔》作品。 利志達的《牛仔》作品。 葛民輝的《牛仔》作品。 林海峰的《牛仔》作品。

$30小童來回纜車門票優惠

此外，聯乘「牛仔」快閃店亦進駐昂坪市集，提供由畫家利志達設計的《牛仔》香港主題限定商品，粉絲必須收藏。參觀者還可以參加節日限定的「我的牛仔」尋蛋遊戲，在指定地點「打卡」，贏取復活節主題禮品，並參加手繪彩蛋工作坊，釋放創作靈感。為了讓更多小小「牛仔」跟隨港漫迷大朋友一起走進「牛仔」時代，昂坪360推出了$30本地小童來回纜車門票優惠，讓大家重拾這個經典四格漫畫的回憶。

 

《我的牛仔時代@昂坪360》詳情：

日期：即日起至5月25日

地點：昂坪360市集圓形廣場

Lousy的《牛仔》作品。 Man僧的《牛仔》作品。 Bonnie Pang的《牛仔》作品。 塵阿力的《牛仔》作品。 梁詠琪的《牛仔》作品。

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