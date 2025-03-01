藝術香港︱Affordable Art Fair 5月舉行 逾千件10萬元以下當代藝術作品/早鳥門票3月發售

第12屆Affordable Art Fair(香港冉起當代)將於2025年5月22日至25日，在香港會議展覽中心舉行，匯聚逾90間本地及國際參展單位，屆時有逾千件定價港幣10萬元以下的當代藝術作品，早鳥優惠門票將於3月4日至18日發售。

第12屆Affordable Art Fair將於2025年5月22日至25日，在香港會議展覽中心舉行。

Affordable Art Fair 2025 ｜亞太地區及國際知名畫廊參與 今年的Affordable Art Fair繼續以「敢賞・敢藏」為主題，打破傳統收藏的壁壘，為資深收藏家和首次購買者，創造一個平易近人的空間，鼓勵觀眾開始或擴展自己的收藏。除了本地畫廊陣容外，藝博會還將迎來曾參與全球各地冉起當代展覽的亞太地區及國際知名畫廊，包括澳洲、比利時、中國、法國、德國、印度、意大利、日本、韓國、馬來西亞、荷蘭、秘魯、菲律賓、新加坡、南非、台灣、英國和美國等地。多元化作品進一步鞏固香港作為文化交流中心的地位，同時為活動注入國際視野與活力。

Affordable Art Fair 2025｜Affordable Art Fair展出高品質且價格親民的藝術作品。

Affordable Art Fair 2025 ｜慶祝兩大重要里程碑 Affordable Art Fair展出高品質且價格親民的藝術作品，反映充滿活力且不斷演變的藝術世界。從色彩繽紛的繪畫到當代雕塑，突顯收藏藝術的樂趣以及藝術的變革力量。Affordable Art Fair今年更慶祝兩大重要里程碑：全球冉起當代的第25屆展覽，以及全球藝術銷售額超過50億港幣，鼓勵更多人將藝術帶入他們家中。 Affordable Art Fair今年標誌性的「Young Talent Hong Kong」將聚焦本地新晉藝術家；而「特別項目」則將展示大膽的裝置藝術、實驗性作品及突破創意界限的現場藝術表演。

Affordable Art Fair 2025 重點畫廊｜ Step Creation Gallery Step Creation Gallery，由Chiharu Kameyama和Stephane Vartanian於香港創立，為當代藝術家、藝術愛好者和收藏家提供一個專屬平台。該畫廊代理多位國際知名藝術家，包括Cyril Kongo、Hom Nguyen和JonOne，在全球藝術博覽會中也扮演積極的角色。

Affordable Art Fair 2025 重點畫廊｜Step Creation Gallery

Affordable Art Fair 2025 重點畫廊｜ Hong Kong Arts Collective The Hong Kong Arts collective (HKARTS) 由一群本地藝術家於2019年創立，希望培養香港的藝術氛圍，並支持和推廣香港藝術家。網站展示香港新興及當代藝術家、藝術作品、繪畫和藝術印刷品。同時積極尋找新機會和場地，致力讓香港藝術家大放異彩。

Affordable Art Fair 2025 重點畫廊｜Hong Kong Arts Collective

Affordable Art Fair 2025 重點畫廊｜ isart gallery 御書房藝廊 源自「御書房生活藝術空間」，1984年開幕至今，耕耘高雄藝術文化四十餘載。由創立年至2024年，共計辦理221場藝術家展覽，參與23場海外展覽 / 藝術博覽會，主辦過6場慈善活動（總募集愛心金額超過2,000 萬），線上藝廊持續每筆訂單捐贈2%。目前約80至100多位國內外合作藝術家，並持續栽培新進藝術家。

Affordable Art Fair 2025 重點畫廊｜isart gallery 御書房藝廊

Affordable Art Fair 2025 重點畫廊｜ Ronen Art Gallery Ronen Art Gallery 的使命是展示年輕且新興藝術家的作品，為他們提供一個國際平台來展現其藝術作品，並加強本地藝術家與國際場館之間的聯繫。他們選擇與那些將藝術創作的熱情與工作相結合的藝術家合作。畫廊的理念是在國際藝術博覽會上與顧客見面，觸及世界各地的收藏家和藝術愛好者。

Affordable Art Fair 2025 重點畫廊｜Ronen Art Gallery

Affordable Art Fair 2025 重點畫廊｜ Capital Culture Gallery Capital Culture Gallery於2003年倫敦的科芬園（Covent Garden）成立，並於10年後遷至諾福克郡的諾里奇（Norwich）。畫廊推崇讚美人類文化與自然景觀的藝術，代理的藝術家包括畫家、攝影師、版畫家和雕塑家。畫廊由藝術家 Rachael Dalzell 和攝影師 James Sparshatt 擁有。畫廊定期參加世界各地的藝術博覽會，截至目前已參加了75場冉起當代。

Affordable Art Fair 2025 重點畫廊｜Capital Culture Gallery

AFFORDABLE ART FAIR 2025 時間表 開幕之夜 5 月 22 日（星期四）下午 4 時至晚上 9 時 公眾開放時段 5 月 23 日（星期五）中午 12 時至晚上 8 時 5 月 24 日（星期六）上午 10 時至晚上 8 時 5 月 25 日（星期日）上午 10 時至晚午 7 時 家庭時段 5 月 24 日（星期六）上午 10 時至中午 12 時 5 月 25 日（星期日）上午 10 時至中午 12 時 門票詳情 開幕之夜及藝博會通行證：港幣 $340 公眾開放：港幣 $195 公眾開放優惠票（適用於65 歲以上長者或全日制學生）：港幣 $160 家庭時段（2 人或以上）：港幣 $200 早鳥優惠（適用於 3 月 4 日至 18 日期間購票）：正價 75 折 購票連結 (連結將於 3 月 4 日開啟，以供購買門票)