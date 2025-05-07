agnès b.在港30周年之際，品牌舉辦融合藝術與時尚的30周年展覽，展示了品牌在香港的發展歷程、多年來的經典設計、agnès b. cinema的電影海報、劇照與影院座椅等。作為「法國五月藝術節」聯辦活動，展覽亦呼應推廣藝術與文化的使命，特此邀請本地歌手及樂隊到現場表演，透過音樂展現文化的多元性，演繹香港與agnès b. 的文化共鳴。

展覽以多方面呈現品牌核心價值，展示agnès b.的3大經典元素，包括自1979年推出的Snap Cardigan開襟外套，以凡爾賽宮廷雕像長袍為靈感，至今推出超過150款設計；品牌標誌性的Stripe元素，自1966年為電影「Who Are You, Polly Maggoo?」設計後，成為時裝界的經典符號，特設打卡區讓觀眾與條紋背景及Snap Cardigan合影；以及自1993年推出的Voyage手袋系列，展出多款經典手袋。

展覽同時展現agnès b.與香港電影藝術的深厚淵源，品牌自2003年至2016年間支持香港藝術中心電影院並成立「agnès b. cinema」，此次特別展示多年來的電影海報、劇照與影院座椅，讓觀眾親身體驗電影情懷。此外，展覽還精選超過20件具代表性的歷史物品，涵蓋藝術與電影，並包括品牌在香港首家店舖推出的T恤及特別的跨界合作。

展覽亦分享agnès b. 過去50年歷史，回顧品牌自1975年以來的發展歷程。1975年，agnès b.於巴黎開設第一間服裝店，隨後逐步拓展，開設海外店舖、推出化妝品和手錶、出版紀念書刊等。展覽特別打造了一面由歷史照片、雜誌剪報與報導組成的展區，答謝傳媒對agnès b. hong kong過去30年的支持，亦象徵著每一篇報道、每一份人情味、每一個故事。Agnès亦特別為這次香港展覽親身錄製短片，分享她的感悟，同時加入多段珍藏影片，為展覽增添了許多細節。

由巴黎到香港的時尚故事

由巴黎到香港的時尚故事

由巴黎到香港的時尚故事

由巴黎到香港的時尚故事

展覽特別打造了一面由歷史照片、雜誌剪報與報導組成的展區

邀請糖妹、 Manson 獻唱

是次展覽更安排了一系列週末音樂表演，邀請多位香港歌手及樂隊到場獻唱，如糖妹、Manson張進翹、力臻等，為展覽注入了當代香港音樂的獨特活力，展現對本地創意人才的長期支持與欣賞。

送 30 周年限量紀念扣針

凡親臨agnès b. 香港30周年展覽，於 Instagram發佈限時動態或貼文，提及 @agnesb_officiel並標註#agnesbhk30thanniversary，即可獲得agnès b. 香港30周年限量紀念扣針。數量有限，送完即止。