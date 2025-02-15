藝術香港︱Art Central展出500位藝術家作品 重點介紹藝術先驅 攝影專題創作

型藝術展Art Central宣布，將於3月26至30日，在香港中環海濱舉辦第10屆《Art Central香港藝術展會2025》。這次展覽將呈現超過100間畫廊和 500位藝術家的作品，目標是促進香港及亞洲的藝術生態，成為3月「香港藝術月」期間，收藏家和藝術愛好者必訪之地。

今年的展會由鄭得恩擔任策劃，將推出全新畫廊項目，特別以「Legend」為展覽專題，邀請畫廊設置專屬展區，重點介紹一些出生於1970年前的藝術家的作品。為深化藝術家在共享策劃空間中的創意連結，個人展覽再度回歸，同時介紹雙人展覽畫廊項目。