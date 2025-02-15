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2025-02-15 12:00:00

藝術香港︱Art Central展出500位藝術家作品 重點介紹藝術先驅 攝影專題創作

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策展人鄭得恩，為Art Central定下重點介紹藝術先驅，以及提升攝影創作等兩大專題。

策展人鄭得恩，為Art Central定下重點介紹藝術先驅，以及提升攝影創作等兩大專題。

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型藝術展Art Central宣布，將於32630日，在香港中環海濱舉辦第10屆《Art Central香港藝術展會2025》。這次展覽將呈現超過100間畫廊和 500位藝術家的作品，目標是促進香港及亞洲的藝術生態，成為3月「香港藝術月」期間，收藏家和藝術愛好者必訪之地。

今年的展會由鄭得恩擔任策劃，將推出全新畫廊項目，特別以「Legend」為展覽專題，邀請畫廊設置專屬展區，重點介紹一些出生於1970年前的藝術家的作品。為深化藝術家在共享策劃空間中的創意連結，個人展覽再度回歸，同時介紹雙人展覽畫廊項目。

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這一雙人展覽，旨在促進藝術家的交流，深化他們在共同空間的互動。在眾多傑出的藝術合作項目當中，重點包括CUT ART(里加)展出 Andris EglītisDimitri Kosiré 的作品，結合了兩位藝術家以物料為主導的抽象實踐，以及由Gallery Luan & Co.(首爾)展出 Eunjeong Choi Sooyeon Bang 的作品。

 

Atticus Gordon油畫作品《Landscape》。 Dai Ying繪畫作品《M-Theory 61》。 Dean-E Mei攝影作品《Just Married》。 Eikoh Hosoe攝影作品《Man and Woman》。

此外，展會還將聚焦攝影作品，強調這一媒介的收藏價值，和對年輕收藏家的吸引力。鄭得恩表示，「這些專題充分體現了Art Central 的使命，以創新和多元性推動藝術生態的發展。尤其是畫廊專題『Legend』，致敬1970年前出生的藝術先驅，及他們持續塑造當今全球藝術論述的開創性貢獻；以及特別攝影專題，探索這一媒介隨科技進步而不斷演變的媒介，展示其穿越現實與想像的變革潛力。」

Art Central 2025》將成為一個充滿啟發性的文化體驗，通過互動和交流，激發藝術家與參觀者的創造力和鑑賞力。期待這次盛會，能夠為藝術愛好者帶來豐富的視覺享受。

Art Central香港藝術展會2025》詳情：

日期：32630

地點：香港中環海濱龍和道 9

票價：$185$220(首輪門票)$260$340(原價)$70(小童)

查詢及購票：https://artcentralhongkong.com/zh/tickets/

Fang Yu繪畫作品《Medusa》。 Gede Sayur繪畫作品《The Environmentalist》。 Hélène Duclos繪畫作品《Break the Rule》。 Nge Lay繪畫作品《Endless Story PP》。
Soo Kyoung Lee繪畫作品《S2380 Rose》。 Ichizoo Ino雕塑作品《Vehicle of Peace》。 .Kensa Hung繪畫作品《Bengal Tiger Egret》。 Joseph Choï繪畫作品《Towards Something Far Away》。

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