藝術香港︱Art Central展出500位藝術家作品 重點介紹藝術先驅 攝影專題創作

型藝術展Art Central宣布，將於3月26至30日，在香港中環海濱舉辦第10屆《Art Central香港藝術展會2025》。這次展覽將呈現超過100間畫廊和 500位藝術家的作品，目標是促進香港及亞洲的藝術生態，成為3月「香港藝術月」期間，收藏家和藝術愛好者必訪之地。
今年的展會由鄭得恩擔任策劃，將推出全新畫廊項目，特別以「Legend」為展覽專題，邀請畫廊設置專屬展區，重點介紹一些出生於1970年前的藝術家的作品。為深化藝術家在共享策劃空間中的創意連結，個人展覽再度回歸，同時介紹雙人展覽畫廊項目。
這一雙人展覽，旨在促進藝術家的交流，深化他們在共同空間的互動。在眾多傑出的藝術合作項目當中，重點包括CUT ART(里加)展出 Andris Eglītis和Dimitri Kosiré 的作品，結合了兩位藝術家以物料為主導的抽象實踐，以及由Gallery Luan & Co.(首爾)展出 Eunjeong Choi和 Sooyeon Bang 的作品。
此外，展會還將聚焦攝影作品，強調這一媒介的收藏價值，和對年輕收藏家的吸引力。鄭得恩表示，「這些專題充分體現了Art Central 的使命，以創新和多元性推動藝術生態的發展。尤其是畫廊專題『Legend』，致敬1970年前出生的藝術先驅，及他們持續塑造當今全球藝術論述的開創性貢獻；以及特別攝影專題，探索這一媒介隨科技進步而不斷演變的媒介，展示其穿越現實與想像的變革潛力。」
《Art Central 2025》將成為一個充滿啟發性的文化體驗，通過互動和交流，激發藝術家與參觀者的創造力和鑑賞力。期待這次盛會，能夠為藝術愛好者帶來豐富的視覺享受。