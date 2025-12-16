藝術香港｜Art Central 2026 全新專題 Central Stage/首輪限量門票開售

Central Stage 首度亮相

今年Central Stage將於2026年首度亮相，旨在推介近期、當前或即將參與世界知名展覽、雙年展，以及其他具國際地位的大型策展項目之藝術家。6位特選參與的藝術家將於Central Stage呈現，包括高須咲恵、松下徹及西広太志於2012年在東京創立的藝術團體SIDE CORE，並由播本和宜擔任影像導演。團體的創作以公共裝置藝術及空間介入為主，依據街頭文化的歷史與美學，深入探討城市及社區空間中的訊息傳播與流動。他們除早前在弘前當代美術館及第八屆橫濱三年展發表作品，其團體藝術理念現更成為金澤21世紀美術館一項大型展覽的主題，展期至2026年3月。