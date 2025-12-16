熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
生活
2025-12-16 18:00:00

藝術香港｜Art Central 2026 全新專題 Central Stage/首輪限量門票開售

藝術香港｜Art Central 2026 全新專題 Central Stage/首輪限量門票開售



Art Central 2026Art Central(藝術中環展會)及其首席合作伙伴大華銀行公布，第十一屆展會將於202632529日舉行。今年展會將由鄭得恩及容穎怡共同策展，並呈現全新專題Central Stage，聚焦於近年在國際領先文化機構展覽中嶄露頭角的藝術家。

Art Central將於2026年3月25至29日舉行。



今次展會涵蓋約兩成來自香港藝術家和畫廊，另外約七成半匯聚自亞太區各地，為收藏家與藝術愛好者搭建關鍵平台，得以邂逅並收藏體現多元風貌的藝術作品。

adblk5
Art Central將於2026年3月25至29日舉行。

Central Stage首度亮相

今年Central Stage將於2026年首度亮相，旨在推介近期、當前或即將參與世界知名展覽、雙年展，以及其他具國際地位的大型策展項目之藝術家。6位特選參與的藝術家將於Central Stage呈現，包括高須咲恵、松下徹及西広太志於2012年在東京創立的藝術團體SIDE CORE，並由播本和宜擔任影像導演。團體的創作以公共裝置藝術及空間介入為主，依據街頭文化的歷史與美學，深入探討城市及社區空間中的訊息傳播與流動。他們除早前在弘前當代美術館及第八屆橫濱三年展發表作品，其團體藝術理念現更成為金澤21世紀美術館一項大型展覽的主題，展期至20263月。



鄭得恩及容穎怡任策展人

藝術中環展會同時宣布2026策展人任命，駐歐洲策展人兼藝術家鄭得恩將回歸擔任畫廊項目策展人，同時委任香港展覽顧問及獨立策展人容穎怡策展藝術節目，標誌著她首度參與藝術中環展會。



Art Central 2026詳情

開放日期及時間：

324日（星期二）貴賓預覽（僅供獲邀者參與）

325日（星期三）公眾參觀 中午12 下午5

                               中環之夜 下午5 晚上9

326日（星期四）公眾參觀 中午12 晚上7

327日（星期五）公眾參觀 中午12 晚上7

328日（星期六）公眾參觀 上午11 晚上7

329日（星期日）公眾參觀 上午11 晚上5

地點：香港中環海濱，龍和道9

Art Central 2026門票現已公開發售

