藝術香港︱CCDC佼佼錚錚系列《重》 匯習3位編舞家的舞蹈詩篇

《重》由3部風格迥異的作品組成，將當代舞魅力完美呈現。William Forsythe的經典作品《N.N.N.N》，將由4位新生代男舞者重現此舞，以精準的身體律動，勾勒出複雜的弦樂，讓觀眾「聽見舞蹈，看見音樂」。Sita Ostheimer的新作《月》(LUNA)透過7位女舞者的表現，激發出女性的張力與本能，以自然流暢的舞蹈語言傳遞情感。

洪綵希的作品《血泉》(The Fountain of Blood)，其創作靈感源自詩作，融入她獨特的視覺洞見，將畫畫與編舞視為密不可分的雙生藝術，透過各種空間與線條，編創出獨具風格的肢體語言。她的畫作曾於紐約藝廊展出，近年更受藏家委託，彰顯其跨界才華。

3位編舞家的作品，展現深厚的文化底蘊，反映了他們的舞蹈跨越國界，3人融合多元文化，集結世界各地的藝術脈絡，在《重》中迸發出多重火花。藝術總監桑吉加表示：「這種跨文化的交流，為CCDC注入新能量，展望舞團擁抱世界，成為當代藝術的交流樞紐。」