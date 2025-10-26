熱門搜尋:
生活
2025-10-26 10:00:00

藝術香港︱CCDC佼佼錚錚系列《重》 匯習3位編舞家的舞蹈詩篇

城市當代舞蹈團(CCDC)全新舞台系列「佼佼錚錚」正式啟動，首個節目《重》將於12月在西九文化區自由空間大盒上演。而演出集結3位國際重量級編舞家，包括當代舞傳奇William Forsythe、備受矚目的Sita Ostheimer，以及亞洲新銳編舞洪綵希，展現當代舞蹈的多元與創新。

 

《重》由3部風格迥異的作品組成，將當代舞魅力完美呈現。William Forsythe的經典作品《N.N.N.N》，將由4位新生代男舞者重現此舞，以精準的身體律動，勾勒出複雜的弦樂，讓觀眾「聽見舞蹈，看見音樂」。Sita Ostheimer的新作《月》(LUNA)透過7位女舞者的表現，激發出女性的張力與本能，以自然流暢的舞蹈語言傳遞情感。

4位男舞者在《N.N.N.N》中，透過手部、頭部、身軀與腿部的精準節奏，建構出身體之間的隱形網絡。 舞蹈節目《重》，集結3位遊走國際的重量級編舞家作品。 《重》的3部作品風格迥異，以不同舞蹈風格，展現當代舞的多重魅力。 《N.N.N.N》讓觀眾能「聽見舞蹈，看見音樂」，感受身體在演出空間中的動態迴響。 《重》將3位編舞家的作品融聚一堂，因為他們的舞蹈生涯跨越國界，具國際視野與標準。

洪綵希的作品《血泉》(The Fountain of Blood)，其創作靈感源自詩作，融入她獨特的視覺洞見，將畫畫與編舞視為密不可分的雙生藝術，透過各種空間與線條，編創出獨具風格的肢體語言。她的畫作曾於紐約藝廊展出，近年更受藏家委託，彰顯其跨界才華。

 

3位編舞家的作品，展現深厚的文化底蘊，反映了他們的舞蹈跨越國界，3人融合多元文化，集結世界各地的藝術脈絡，在《重》中迸發出多重火花。藝術總監桑吉加表示：「這種跨文化的交流，為CCDC注入新能量，展望舞團擁抱世界，成為當代藝術的交流樞紐。」

 

CCDC舞蹈作品《重》演出詳情：

日期：121213(晚上8)1214(下午3)

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$420$360$280$200

查詢：《重》 - CCDC城市當代舞蹈團

CCDC舞蹈作品《重》演出海報。

CCDC舞蹈作品《重》演出海報。

