藝術香港︱Eugene Pao與Alan Kwan爵士結他世代對話 即興探索傳承經驗與創新

兩位本地舉足輕重的爵士結他手包以正(Eugene Pao)與關家傑(Alan Kwan)，即將在全新一章的《The Blue Study Live》(卷二．中第一章：世代對話——爵士結他二重奏)，送上一場極具象徵意義的爵士結他二重奏音樂會，兩人透過演出來對談，探索爵士即興演奏的傳承、經驗與創新。

一直被視為香港爵士結他代表性人物的Eugene，活躍於本地及國際爵士樂舞台，曾與多位世界級爵士音樂家如Jack DeJohnette、Michael Brecker和John Patitucci等合作，錄製唱片兼公開演出。Eugene的演奏風格，兼具抒情性與冒險精神，他以深厚的結他即興語言和獨特音色美學，塑造香港爵士音樂的獨特風景，並持續推動本地音樂發展。