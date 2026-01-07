熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2026-01-07 16:00:00

藝術香港︱Eugene Pao與Alan Kwan爵士結他世代對話 即興探索傳承經驗與創新

分享：
藝術香港︱Eugene Pao與Alan Kwan爵士結他世代對話 即興探索傳承經驗與創新

藝術香港︱Eugene Pao與Alan Kwan爵士結他世代對話 即興探索傳承經驗與創新

兩位本地舉足輕重的爵士結他手包以正(Eugene Pao)與關家傑(Alan Kwan)，即將在全新一章的《The Blue Study Live(卷二．中第一章：世代對話——爵士結他二重奏)，送上一場極具象徵意義的爵士結他二重奏音樂會，兩人透過演出對談，探索爵士即興演奏的傳承、經驗與創新。

一直被視為香港爵士結他代表性人物的Eugene，活躍於本地及國際爵士樂舞台，曾與多位世界級爵士音樂家如Jack DeJohnetteMichael BreckerJohn Patitucci等合作，錄製唱片兼公開演出。Eugene的演奏風格，兼具抒情性與冒險精神，他以深厚的結他即興語言和獨特音色美學，塑造香港爵士音樂的獨特風景，並持續推動本地音樂發展。

adblk5
Eugene(中)與Alan(左)在《The Blue Study Live》的即興演出，是一段共同創作的旅程。 Eugene的演奏讓觀眾能夠體驗到爵士音樂中，最真摯的情感與創造力。 Alan Kwan是當下世代最具代表性的爵士結他手。 Alan Kwan的音樂造詣，獲得台灣《金曲獎》的加冕。 Eugene多年來在香港努力不懈演奏爵士樂。

Alan Kwan則是代表新世代的爵士結他手，他在美國北德州大學和紐約市立大學接受培訓。其作品結合細膩結構，與開放的即興精神，展現出國際化而成熟的音樂語言。其個人專輯《Petrichor》以及他擔任製作的專輯《Between Now and Never(榮獲金曲獎「最佳專輯製作人」)，充分體現他作為演奏者和製作人的深厚實力。

這場即將到來的爵士結他二重奏，兩位音樂家的合作，將不再受限於常規的節奏組框架，而是專注於結他之間的瞬間，透過傾聽、回應與即興對話，展現兩人成熟而深厚的演奏技巧。當經驗豐富的Eugene，與新聲Alan Kwan相遇，從傳承延伸至探索，這將是一場深入音樂靈魂的對話之旅。

 

The Blue Study Live卷二．中第一章：世代對話——爵士結他二重奏詳情：

日期：19(晚上730分至830)

地點：石硤尾白田街30JCCAC L4-17

票價：$200(正價) / $120(學生)

報名及查詢：https://shorturl.at/sgjgm

《The Blue Study Live》系列爵士樂音樂會，每月兩次邀請觀眾進入一個親密、非一般的演出環境，探索爵士樂秘境。

《The Blue Study Live》系列爵士樂音樂會，每月兩次邀請觀眾進入一個親密、非一般的演出環境，探索爵士樂秘境。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

The Blue Study Live Eugene Pao Alan Kwan
dadblk6 madblk6