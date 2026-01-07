藝術香港︱Eugene Pao與Alan Kwan爵士結他世代對話 即興探索傳承經驗與創新

兩位本地舉足輕重的爵士結他手包以正(Eugene Pao)與關家傑(Alan Kwan)，即將在全新一章的《The Blue Study Live》(卷二．中第一章：世代對話——爵士結他二重奏)，送上一場極具象徵意義的爵士結他二重奏音樂會，兩人透過演出來對談，探索爵士即興演奏的傳承、經驗與創新。
一直被視為香港爵士結他代表性人物的Eugene，活躍於本地及國際爵士樂舞台，曾與多位世界級爵士音樂家如Jack DeJohnette、Michael Brecker和John Patitucci等合作，錄製唱片兼公開演出。Eugene的演奏風格，兼具抒情性與冒險精神，他以深厚的結他即興語言和獨特音色美學，塑造香港爵士音樂的獨特風景，並持續推動本地音樂發展。
Alan Kwan則是代表新世代的爵士結他手，他在美國北德州大學和紐約市立大學接受培訓。其作品結合細膩結構，與開放的即興精神，展現出國際化而成熟的音樂語言。其個人專輯《Petrichor》以及他擔任製作的專輯《Between Now and Never》(榮獲金曲獎「最佳專輯製作人」)，充分體現他作為演奏者和製作人的深厚實力。
這場即將到來的爵士結他二重奏，兩位音樂家的合作，將不再受限於常規的節奏組框架，而是專注於結他之間的瞬間，透過傾聽、回應與即興對話，展現兩人成熟而深厚的演奏技巧。當經驗豐富的Eugene，與新聲Alan Kwan相遇，從傳承延伸至探索，這將是一場深入音樂靈魂的對話之旅。