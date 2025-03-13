藝術香港｜M+博物館大型畢加索展覽「畢加索——與亞洲對話展覽」 近距離欣賞逾60件真跡作品

M+博物館將於3月舉行「香港賽馬會呈獻系列：畢加索——與亞洲對話」特別展覽，展出六十多件西班牙藝術家巴勃羅．畢加索（1881–1973）的傑作，同場亦展示逾八十件出自三十位亞洲及海外亞洲藝術家之手的M+藏品。今次展覽由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦，是該收藏首次與亞洲博物館藏品同場展示。展覽亦是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽，以前所未有、獨一無二的視角，探索畢加索無遠弗屆的影響力，以及在這個時代成為藝術家的意義。



今次展覽展出的畢加索主要作品，是來自巴黎國立畢加索藝術館館藏、享負盛名的代表作，包括《男子肖像》（1902–1903）、《《技演員員》（1930）、《海邊的人像》（1931）、《台座上的靜物》（1931）、《多拉．瑪爾肖像》（1937）、《朝鮮大屠殺》（1951），以及雕塑系列《游泳者》（1956）。 同場與畢加索作品對話的M+藏品，例如野口勇（美國籍，1904–1988）、陳福善（香港，1905–1995）、顧德新（中國籍，生於1962年）、納里尼．馬拉尼（印度籍，生於1946年）、田名網敬一（日本籍，1936–2024）和梁慧圭（韓國籍，生於1971年）的作品，以及藤原西蒙（英國籍，生於1982年）和單慧乾（加拿大籍，生於1991年）的委約新作。

此特別展覽將探索藝術家的4個原型，歸納出畢加索為何被視為二十世紀最具代表性的藝術家，並探討畢加索的藝術生涯與生平為何至今仍影響着當代藝術家以至普羅大眾。展覽根據藝術家的4個原型劃分為4大部分，並形成極具影響力的範例，讓當代亞洲藝術家以形形色色的個人實踐加以回應。 天才：畢加索年輕時已展露非凡才華，他也因此奠定名聲。畢加索很了解被稱為天才的威力，並經常在作品中刻意把自己塑造成擁有超乎常人之能力的神話人物。儘管取得巨大成功，但畢加索直至晚年仍不斷創作和實驗，彷彿要以此印證取之不竭的才華。雖然無法簡單回答畢加索為何和如何成為典型的藝術天才，但他將自己塑造成神話的做法，引領觀眾思考為甚麼我們需要把藝術家視為天才。

《盲眼牛頭怪於星夜由瑪麗．泰蕾絲和鴿子引路》 1934至1935年

局外人：藝術家有時會遊走於主流邊緣，以局外人的角色挑戰社會規範。在其創作生涯中，畢加索大都在反抗固有的藝術傳統和風格，並選擇描繪社會邊緣人物。他其後成為立體主義始創人之一，掀起一場顛覆具象繪畫的藝術運動。他也在創作中採用其他文化和藝術傳統，尤其非洲藝術。就算被拒絕或招致批評，畢加索仍不懈改變自身的風格。



魔法師：畢加索最喜歡的題材便是他周遭的人物、物件和室內環境。他一施魔法，就能把尋常的物件轉化成非凡的藝術作品。他後期開始製作陶器，創作了很多天馬行空的碟子、花瓶和小雕像。這些作品與M+藏品中的當代藝術家作品並置，凸顯了畢加索擁有從日常生活中發掘新奇的神奇魔力。

學徒：畢加索經常向前輩藝術家及創作人學習和借鑒，從他們身上汲取靈感，嘗試以一己之道與其一較高下。此部分展出的畢加索作品廣涉西方藝術史的不同時期和風格。畢加索總是刻意以某種方式對待歷史，要麼單純地參照特定類型，要麼重新員繹經典，又或是在同一作品中融匯不同風格。正是那個潛藏在畢加索身上的學徒身分，成就了他今天的經典形象：一個渴求學習和實驗、最終超越前人的藝術大師。

《朝鮮大屠殺》 1951年

M+博物館「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」 地點： M+ 二樓西展廳

活動日期：2025年3月15日至7月13日

門票發售日期：即日起起公開發售

門票價錢：

成人：港幣240元

特惠門票：港幣120元*

大小同樂 - 二人同行（一位成人及一位小童）：港幣300元

大小同樂 - 三人同行（兩位成人及一位小童）：港幣480元

M+會員額外門票：港幣168元

M+贊助人額外賓客門票：港幣120元 *適用於全日制學生、7至11歲的小童、60歲或以上的長者、殘疾人士（與一名同行照料者），以及綜合社會保障援助受助人