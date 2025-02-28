M+於3月9日的開放時間為10:00至18:00，屆時訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽，毋須提前預約。標準門票涵蓋的展覽包括「M+希克藏品：別傳」、「物件．空間．互動」、「造物記」、「山鳴水應」、「森村泰昌與辛蒂．雪曼：變裝化身」，以及「楊詰蒼：千層墨」。位於博物館B2層展演空間的「李明維：如沙的格爾尼卡」、B2層潛空間「傅丹創意現場：野口勇的『光』」，以及位於LG層的多媒體中心將會如常免費開放。訪客亦可於當天在多媒體中心和大台階免費觀看放映節目。

欲免費參觀M+的訪客可於3月9日，在藝術廣場入口進入博物館，博物館的部分出入口將會關閉。館方會視乎當日情況限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場。M+會在16:00「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀博物館。 而M+會員、贊助人（及或以上級別之會員）與其攜同賓客，以及持票人士或準備於現場購票參觀特別展覽「郭培：藝想天開」的訪客，可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館。