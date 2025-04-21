藝術香港｜PMQ元創方「FEEL FREE, FEEL 3」歐美日韓本地繪本展免費入埸 4月25日開鑼

喜歡美學藝術的朋友又多個好去處！繪本展覽將於4月25日至5月18日回歸PMQ元創方，今次專誠從歐、美、日、韓和本地精選超過60本無字繪本，以「FEEL FREE, FEEL 3」為主題，來個充滿玩味的閱讀體驗，開拓大家的自由想像！

雞蛋殼內藏繪本 當中的繪本有來自韓國的Egg and Cat，迷你繪本藏於雞蛋殼內，繪本以簡單線條勾畫出貓與雞蛋的可愛畫面，每個畫面都可以由讀者解讀，聯想出不同的故事。由Chisato Tamabayashi 創作的plunge繪本，立體剪紙的內頁設計可以由讀者倒轉、傾斜或不同方式握着，以多個角度探索海洋與各種生物。被譽為「20 世紀最奇特的書籍」之一、迷倒不少大師級作家的作品、由Luigi Serafini打造的圖集Codex Seraphinianus; 有異於常態的動植物及超現實的景觀，奇幻的插圖帶領讀者進入魔幻世界中。



展覽裝置沉浸於繪本世界 繪本展覽空間的裝置設計充滿玩味心思，設計師利用不同元素的空間設計，讓讀者沉浸於繪本世界之中。如頭頂懸掛拉頁式繪本Hoch Hinaus，展示故事中高樓大廈內每個樓層住客的故事；摺疊立體書Bloom像花卉綻放，在鏡中折射出多種變幻等等。策展團隊亦邀得多位本地繪本作者推介心水的無字繪本。



今次展覽更設有無字繪本活動工作坊，體驗共讀共賞的樂趣： 繪本之境：詩與圖像的聯想分享會

邀請繪本創作者、編輯以及文字工作者，分享在繪本創作與出版過程中的

故事與觀察。

日期：5 月 2 日（星期五）

時間：7:30pm - 9:00pm

地點：PMQ Qube

講者：

林建才（藝術家、繪本作者）

黃雅文（木棉樹出版社創辧人）

廖倍恩（插畫家、繪本作者）

趙曉彤（作家）

語言：粵語

名額：40人

費用：免費 觀察之旅：寫生故事接龍工作坊

日期：5 月 4 日（星期日）

時間：10:00am-1:00pm

地點：PMQ S712

主持：貓珊（繪本及地圖創作人）

語言：粵語

名額：12 人

費用：$200

（工作坊適合 15 歲或以上人士參與）

「顏色的節拍」：共讀《野營那一晚》夜晚讀書會

日期：5 月 9 日（星期五）

時間：7:00pm - 8:00pm

地點：PMQ S710 - S711

講者：秦啟峰（FLIP & ROLL 創辦人、設計師）

語言：廣東話

名額：20人

費用：免費

（工作坊適合 15 歲或以上人士參與） 向大師 Bruno Munari 學習Munari Method 繪本創作工作坊

日期：5 月 11 日（星期日）

時間：2:30pm - 5:00pm

地點：PMQ 5 樓味道圖書館 Taste Library

主持：劉紹增 Benny Lau（資深設計師及繪本作者）

語言：粵語

名額：12人

費用：$250

（工作坊適合 15 歲或以上人士參與） Between Lines and Sounds：畫畫 X 爵士樂即興表演

日期：5 月 18 日（星期日）

時間：5:00pm - 6:00pm

地點：PMQ S710 - S711

表演者：

阿莉（插畫家及繪本作者）

張韻珊（繪本作者及兒童藝術導師）

張珈朗（爵士色士風手）

廖倍恩（插畫家及繪本作者）

馮晟睎（低音大提琴手 ）

語言：粵語

名額：40人

費用：免費



PMQ元創方「FEEL FREE, FEEL 3」繪本展 日期：2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 18 日（星期日）

時間：上午 11 時至下午 7 時

地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ元創方 A 座 7 樓 S710 - S711 室

入場：免費

官方網站及工作坊報名詳情：按此