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2025-04-21 18:00:00

藝術香港｜PMQ元創方「FEEL FREE, FEEL 3」歐美日韓本地繪本展免費入埸 4月25日開鑼

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藝術香港｜PMQ元創方「FEEL FREE, FEEL 3」歐美日韓本地繪本展免費入埸 4月25日開鑼

藝術香港｜PMQ元創方「FEEL FREE, FEEL 3」歐美日韓本地繪本展免費入埸 4月25日開鑼

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喜歡美學藝術的朋友又多個好去處！繪本展覽將於4月25日至5月18日回歸PMQ元創方，今次專誠從歐、美、日、韓和本地精選超過60本無字繪本，以「FEEL FREE, FEEL 3」為主題，來個充滿玩味的閱讀體驗，開拓大家的自由想像！

「FEEL FREE, FEEL 3」繪本展將於4月25日至5月18日於PMQ元創方舉行。 Gerard Lo Monaco 創作的 The Carousel of Animals 既是一本書，也是一個神奇的動物園。 展覽更設有五個無字繪本活動工作坊，體驗共讀共賞的樂趣。

雞蛋殼內藏繪本

當中的繪本有來自韓國的Egg and Cat，迷你繪本藏於雞蛋殼內，繪本以簡單線條勾畫出貓與雞蛋的可愛畫面，每個畫面都可以由讀者解讀，聯想出不同的故事。由Chisato Tamabayashi 創作的plunge繪本，立體剪紙的內頁設計可以由讀者倒轉、傾斜或不同方式握着，以多個角度探索海洋與各種生物。被譽為「20 世紀最奇特的書籍」之一、迷倒不少大師級作家的作品、由Luigi Serafini打造的圖集Codex Seraphinianus; 有異於常態的動植物及超現實的景觀，奇幻的插圖帶領讀者進入魔幻世界中。
 

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Egg and Cat;관찰자 · 유연성클럽:韓國的繪本藏於雞蛋殼內，以簡單線條 勾畫貓與雞蛋的可愛畫面，由讀者解讀，聯想出不同的故事。 Bloom; Julie Safirstein：圓形和摺疊設計的立體繪本，內頁設計像花瓣般展開，仿如走進夢幻詩意的花園。

展覽裝置沉浸於繪本世界

繪本展覽空間的裝置設計充滿玩味心思，設計師利用不同元素的空間設計，讓讀者沉浸於繪本世界之中。如頭頂懸掛拉頁式繪本Hoch Hinaus，展示故事中高樓大廈內每個樓層住客的故事；摺疊立體書Bloom像花卉綻放，在鏡中折射出多種變幻等等。策展團隊亦邀得多位本地繪本作者推介心水的無字繪本。
 

plunge;Chisato Tamabayashi：打開繪本就如潛入深海之中觀賞各種海洋生 物，你可以傾斜、倒轉等不同角度探索。 Hoch Hinaus; Tom Schamp：拉頁繪本是一幢充滿奇趣故事的高樓，一樓住着 愛開快車的獅子，二樓有水手，還有美人魚在洗澡；逐頁細看逐個樓層的故事。

今次展覽更設有無字繪本活動工作坊，體驗共讀共賞的樂趣：

繪本之境：詩與圖像的聯想分享會
邀請繪本創作者、編輯以及文字工作者，分享在繪本創作與出版過程中的
故事與觀察。
日期：5 月 2 日（星期五）
時間：7:30pm - 9:00pm
地點：PMQ Qube
講者：
林建才（藝術家、繪本作者）
黃雅文（木棉樹出版社創辧人）
廖倍恩（插畫家、繪本作者）
趙曉彤（作家）
語言：粵語
名額：40人
費用：免費

觀察之旅：寫生故事接龍工作坊
日期：5 月 4 日（星期日）
時間：10:00am-1:00pm
地點：PMQ S712
主持：貓珊（繪本及地圖創作人）
語言：粵語
名額：12 人
費用：$200
（工作坊適合 15 歲或以上人士參與）

「顏色的節拍」：共讀《野營那一晚》夜晚讀書會
日期：5 月 9 日（星期五）
時間：7:00pm - 8:00pm
地點：PMQ S710 - S711
講者：秦啟峰（FLIP & ROLL 創辦人、設計師）
語言：廣東話
名額：20人
費用：免費
（工作坊適合 15 歲或以上人士參與）

向大師 Bruno Munari 學習Munari Method 繪本創作工作坊
日期：5 月 11 日（星期日）
時間：2:30pm - 5:00pm
地點：PMQ 5 樓味道圖書館 Taste Library
主持：劉紹增 Benny Lau（資深設計師及繪本作者）
語言：粵語
名額：12人
費用：$250
（工作坊適合 15 歲或以上人士參與）

Between Lines and Sounds：畫畫 X 爵士樂即興表演
日期：5 月 18 日（星期日）
時間：5:00pm - 6:00pm
地點：PMQ S710 - S711
表演者：
阿莉（插畫家及繪本作者）
張韻珊（繪本作者及兒童藝術導師）
張珈朗（爵士色士風手）
廖倍恩（插畫家及繪本作者）
馮晟睎（低音大提琴手 ）
語言：粵語
名額：40人
費用：免費
 

藝術家、繪本作者林建才推介安野光雅的《旅之繪本》，旅途中會經歷各種日常生活片段，自然會把自己生活的習慣代入畫面中去創作自己版本的故事。 藝術家、繪本作者林建才推介安野光雅的《旅之繪本》，旅途中會經歷各種日常生活片段，自然會把自己生活的習慣代入畫面中去創作自己版本的故事。 插畫家、繪本作者廖倍恩 Joanne Liu推介《海底來的秘密》，每頁都有新的發現，令她覺得世界真是很神奇。 插畫家、繪本作者廖倍恩 Joanne Liu推介《海底來的秘密》，每頁都有新的發現，令她覺得世界真是很神奇。

PMQ元創方「FEEL FREE, FEEL 3」繪本展

日期：2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 18 日（星期日）
時間：上午 11 時至下午 7 時
地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ元創方 A 座 7 樓 S710 - S711 室
入場：免費
官方網站及工作坊報名詳情：按此

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