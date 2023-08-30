藝術x文化│香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學(RMIT)藝術學院聯手策劃 「對話條子」展覽

由香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學(RMIT)藝術學院聯手策劃，「對話條子」展覽將展示兩校學生之間的協作繪畫項目，必定吸引藝術愛好者和文化愛好者的關注。此展覽將於9月2日至10月12日假香港藝術中心的賽馬會展廊舉行，旨在建立兩校之間的聯繫，探索多元的創作方式、交流思想，並深入探索文化主題。

藝術x文化│ 匯集了二十組學生 同步交流創作

此項目匯集了來自香港和墨爾本各二十位學生，每位學生分別與來自對方城市的一位同學合作，共同創作出獨特的合成繪畫作品。他們以共同的圖像提示為靈感，以各自的藝術表達方式為合成繪畫作品創作。這些充滿驚喜的藝術作品，除了會在香港藝術中心展出外，亦將於2024年3月起在RMIT藝術學院展出。

策展人從香港和墨爾本不同的文化環境中篩選出的攝影圖像條子，學生們運用各種平面媒體，回應了這些圖像條子。墨爾本的學生從圖像的右側開始作畫，完成他們在A3平面尺寸的作品；而香港的學生則從左側開始，完成了他們的藝術創作。在創作過程中，他們與夥伴進行了討論，交流思想、詮釋方式、媒介和可能性。這些互動通過電子郵件、檔案或在線共享文件夾等方式進行，呈現出多樣的藝術作品，既有和諧統一的，也有對比鮮明的，展示了參與學生的卓越才華。