蘇富比藝術空間 展出Queen主音Freddie Mercury《Bohemian Rhapsody》手稿與珍藏

珍貴手稿見證經典誕生

蘇富比正在全球6個地方舉行《FREDDIE MERCURY的世界》展覽,香港蘇富比展出的有其金曲創作手稿,包括《Bohemian Rhapsody》、《We are the Champion》和《Somebody To Love》手稿,1986年《The Magic Tour》戴過的王冠及adidas拳師波鞋,他的畫作收藏,包括十九至二十世紀初的日本江戶時代浮世繪木刻版畫、藝術家Erté的作品,以及飾物作品等,樂迷可憑這些展品,一窺這位搖滾巨星,舞台上或生活中的反差,近距離了解Freddie Mercury。

《 Freddie Mercury 珍藏拍賣預展》香港站詳情:

日期:即日起至 6 月 30 日 ( 上午 10 時至晚上 6 時 )

地點:金鐘太古廣場 1 期 5 樓 香港蘇富比藝術空間