蘇富比藝術空間 展出Queen主音Freddie Mercury《Bohemian Rhapsody》手稿與珍藏

搖滾樂的歷史長河中，英國樂隊Queen絕對佔有一席之地，尤其1991年逝世的主音Freddie Mercury，絕對稱得上殿堂主音歌手中的「最佳主音」，1985年的《Live Aid》慈善音樂會，Queen與他的演出，已被公認為眾多演出者中最優秀。這位傳奇音樂人，職業生涯最重要作品《Bohemian Rhapsody》的手稿，正在蘇富比藝術空間展出，有興趣的樂迷可藉此了解這位傳奇音樂人的創作軋跡。

藏品展示生活與品味 Freddie Mercury曾經在一次訪問中說過，「如果有朝一日我不再在英國居住，我將會非常懷念蘇富比。」更說：「我很喜歡去拍賣會。」與很多搖滾巨星一樣，Freddie Mercury非常熱衷蒐集獨特的物件，包括珍罕古董和各類精美擺設，用這些藏品填滿肯辛頓寓所的每個角落，而且樂此不彼，部分藏品更是他1970至80年代在倫敦不同的拍賣會蒐購而得，那時亦是Queen樂隊最輝煌的全盛期。