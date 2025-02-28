蘇寧激減優惠 快搶高效抽濕機

未來一星期濕度近乎達到百分百，屋企濕到滴水，點算好？快到蘇寧選購高效抽濕機，低至47折優惠，讓家居時刻保持乾爽舒適！

CARRIER DC-22VS 22公升變頻抽濕機，搭載六重空氣淨化系統，前置高密度過濾網、HEPA過濾網、UVC紫外線殺菌等技術，能有效殺滅H1N1流感病毒及細菌達99.3%，懸浮微粒PM0.3阻擋率更達99.5%。內建四種智能模式，同時具備1級能源效益，環保慳電，一機多用，讓家居保持潔淨清新。

LG MD16GQSA1 28公升智能抽濕機，採用雙迴轉變頻壓縮機，帶來更高效、更寧靜、更耐用的運行效果。智能抽濕功能可根據室內環境自動調節抽濕強度，讓家中時刻維持理想濕度。內建離子空氣淨化功能，主動釋放納米離子，能有效去除空氣中的細菌及有害物質，打造更健康的居住環境。