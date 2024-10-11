蘇寧秋日樂賞祭 全線門店優惠低至62折/網店55折起電器優惠/指定信用卡優惠

踏入秋季，天氣開始轉涼，又是時候添置新家電換季了。即日起至10月20日，蘇寧推出迎秋優惠活動《秋日樂賞祭》。門店購物可享低至62折的優惠，網店購物則低至55折，讓各位可以至抵價錢入手各式電器。另外蘇寧更提供多重簽賬優惠，使用指定信用卡即享現金回贈，想知詳請即睇內文。

到全線蘇寧門店購物，一系列精選電子產品及大小家電以優惠價發售，優惠低至62折 ，優惠產品數量有限，售完即止，切勿錯過！

蘇寧購物優惠

DBS信用卡在蘇寧消費滿指定金額，即可獲得高達$640的現金回贈。在蘇寧門市使用感應式Mastercard®卡或電子支付簽賬，還可即時減免高達$50。即場登記成為蘇寧SoClub會員，更可獲得價值$850的hksuning.com網店優惠券。即睇以下優惠詳請！

DBS 信用卡優惠

即日起至2024年 10月 31日，憑 DBS信用卡於香港蘇寧門店或網店hksuning.com單一簽賬滿指定金額，即可享高達$640「一扣即享」，門市精選產品更低至54折。

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Mastercard 非接觸式支付優惠

即日起至2025年 3月 31日，以感應式 Mastercard®卡或電子支付 (包括 Apple Pay, Google Pay 及 Samsung Pay) 於全線香港蘇寧門店簽賬 滿 $2,000即減 $50，每週優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

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X Wallet App 新註冊用戶優惠

即日起至2024年 10月 31日， X Wallet App新註冊用戶於全線香港蘇寧門店首次使用 X Pay滿 HK$500即減 HK$150，優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

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蘇寧 SoClub 新會員獎賞

2024年 12月 31日前註冊成為蘇寧 SoClub新會員，即可獲總值 $850 hksuning.com網店優惠券 。

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Trade 舊換新至著數

香港蘇寧無論手機、手提電腦、平板電腦、智能手錶或耳機，通通都可以Trade-in Trade-in至靚價長達 5天維持不變，而且多部舊機可以合倂回收， Trade-in選購任何電器產品可以即時扣減舊機價值。 Trade-in買指定手機或手提電腦更可享有 Trade-up優惠，加購延長保養服務更可享額外高達 $300優惠！

另外，蘇寧更提供指定家電以舊換新優惠，以舊換新選購新電視即減高達$1,500，以舊換新選購雪櫃即減高達 $400

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香港蘇寧《秋日樂賞祭 》

優惠期：即日起至10月20日