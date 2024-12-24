蘇式麵店「敘．小麵」尖沙咀開業 3款湯底配陽春麵 逾30種蘇州澆頭$19起

全港首間蘇式麵店「敘．小麵」近日在尖沙咀海港城開業，店舖主打香港人較少機會接觸到的傳統蘇州麵食，以蘇式陽春麵及姑蘇闊條麵作麵底，配搭菜單上30多款經典蘇州冷熱澆頭，可按喜好選擇湯麵或拌麵，一碗小麵包羅多重濃郁美味，以後除了廣東粉麵和日式拉麵，喜愛麵食的香港人又多個新選擇！

「敘．小麵」登陸尖沙咀海港城

蘇州麵食少不了經典蘇州澆頭，店舖提供逾30種蘇州冷熱澆頭讓食客選擇，包括嫩滑開胃的口水汁轉彎($19)、鮮香爽彈的蝦油露鮮蝦($39)、晶瑩通透的鎮江水晶肴肉($29)等；而經典現炒熱澆頭包括擁有超過500年歷史的經典蘇式燜肉($49)、選用江蘇太湖地區黃鱔入饌的蝦爆太湖鱔絲($59)、以新鮮豬肉入饌的玫瑰烤鮮肉方($49)等。

店家提供蘇式陽春麵及姑蘇闊條麵兩款麵底，可自選醬油豬骨紅湯、清燉老雞白湯或麻醬紅油濃湯，並將各式冷熱澆頭澆到紅、白、濃鮮湯麵之上，令味道層次更豐富。另外亦可將澆頭配搭拌麵或菜飯，心水是蔥油開洋拌麵，以香蔥和蝦米為主料，搭配特製的醬油和香油，吃起來滿口蔥油香氣！菜單上供應自選麵餐，食客可以優惠價$87起配搭專屬「一冷、一熱、一碗小麵」組合。