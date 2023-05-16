蘇格蘭旅遊｜平民價錢都有靚手信？認識國民品牌Harris Tweed 愛丁堡£60參加工作坊整手袋

如果你未認識Harris Tweed，去蘇格蘭旅遊時大概可以為荷包省下一大筆。因為在當地用Harris Tweed製作的布藝品遍佈大街小巷，銀包、手袋、咕𠱸、酒瓶、筆記簿等等貨品五花八門，優雅格仔織紋配上標誌性商標，總有一款合你心意！接下來帶各位認識一下國民品牌Harris Tweed的發跡威水史，由淺入深，感受一下品牌魅力啦！



文：Heidi

鳴謝：VisitScotland蘇格蘭旅遊局、VisitBritain英國旅遊局

蘇格蘭旅遊｜國民品牌Harris Tweed

布藝品牌Harris Tweed創立於1909年，是英國最早的註冊認證商標，專門在蘇格蘭高地西北方的Isle of Harris哈里斯島及Isle of Lewis路易斯島取材，用羊毛製成「Tweed」粗花呢，主要有千鳥格、格紋、斜紋等等花紋，初期以沉穩低彩度的色調為主，後來品牌與世界各地的品牌跨界合作，如日本潮牌BEAMS、法國百年時尚戶外品牌AIGLE等，發展出一系列獨特配色的七彩花紋，令Harris Tweed在時尚界佔一席位。

說到這裏，大家可能會誤會Harris Tweed就是粗花呢這種布料的始祖，但其實早在十九世紀英國已經出現粗花呢，因為質料厚實又保暖而流通於農民及工人階級。直到後來維多利亞女王的丈夫亞厘畢親王購入蘇格蘭Balmoral城堡，並設計出一款御用的粗花呢圖案，引起貴族爭相仿效的熱潮，人人都想擁有自己家族的粗花呢圖案，於是粗花呢就漸漸融入上流社會，變成英國紳士的服飾。