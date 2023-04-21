蘇格蘭旅遊｜英國都有「香港仔」？自駕遊千年海邊城堡Dunnottar Castle 開箱14世紀伯爵無敵海景房

蘇格蘭都有一個「香港仔」？蘇格蘭北部有個城市叫Aberdeen（阿伯丁），跟港島南區香港仔的英文名一模一樣，但地方風貌卻大不同，整個城市大部分建築物統一用灰色花崗岩興建，對比其他蘇格蘭城市更顯獨特。這次我們將從Aberdeen出發，租車自駕遊海邊城堡Dunnottar Castle，城堡由14世紀已經屹立在該地，不但歷史悠久，而且建築完整度高，成為全球各地中世紀歷史迷必訪的夢想景點！

文：heidi

鳴謝：VisitScotland蘇格蘭旅遊局、VisitBritain英國旅遊局

蘇格蘭旅遊｜Dunnottar Castle建於14世紀

蘇格蘭這裡到處都是古堡，而Dunnottar Castle鄧諾特城堡最具吸引力之處，是其地理位置獨一無二，佇立在北海旁邊的懸崖上，遠看就好像一座孤島。城堡這多年來拍攝過多部電視及電影，據說《Game of Thrones：冰與火之歌-權力遊戲》都以它作為場地參考。Dunnottar Castle位於Aberdeen的西北面，建於14世紀，由1458年起第一代馬歇爾伯爵威廉基斯既家族開始在此地居住。城堡曾接待過蘇格蘭皇室成員瑪麗皇后，又曾經飼養獅子作為寵物，多年以來經歷改朝換代，最終第十代伯爵在1715年因為叛國罪而被判刑，被政府沒收財產，所有有價值的東西都被拆除，包括地板、天花板和所有家具，城堡因此被荒廢，直到1919年才被Cowdray勳爵夫婦收購，後來再開放讓公眾參觀。