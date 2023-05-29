蘇格蘭旅遊｜酒鬼必去！Johnnie Walker八層高旗艦體驗館 90分鐘導賞暢飲威士忌

不少人初次接觸威士忌，一定先由Johnnie Walker入手。不講不知，原來品牌起源自蘇格蘭，後來逐步發成國際品牌。而今次要介紹的旗艦體驗館則位於蘇格蘭愛丁堡，在疫情期間正式開業，樓高八層，佔地71,500平方呎，館內設有導賞及體驗設施，遊客可以在館內一邊暢飲多達800款口味組合的威士忌，一邊了解品牌發跡故事，絕對是酒鬼們必訪的景點！



文：Heidi

鳴謝：VisitScotland蘇格蘭旅遊局、VisitBritain英國旅遊局

蘇格蘭旅遊｜蘇格蘭威士忌Johnnie Walker 談起Johnnie Walker，不少香港人應該都會聯想起「綠茶溝威士忌」，這種極簡易的調酒方法，一向深受夜蒲人士所喜愛，而所選用的威士忌，正正就是由Johnnie Walker所出品的「Black Label」威士忌。但Johnnie Walker的品牌底蘊當然不只如此！品牌至今已經近二百年歷史，John Walker在1819年因父親的離世，就將家族農場賣盤，獲得資金，在蘇格蘭小鎮基爾馬諾克開設了一間雜貨店，並在店內將單一純麥威士忌進行調和，漸漸形成獨有的自家威士忌風味，當然大受歡迎。後來兒子Alexander在1857年接手生意，碰上英國工業發展的機遇，Johnnie Walker首支商業調酒「Old Highland Whisky」漸漸流通至世界各地，經過多代家族傳承，令Johnnie Walker成為家傳戶曉的威士忌品牌。