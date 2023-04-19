蘇梅島旅遊｜香港直飛蘇梅島航班 7月1日正式復飛 每晚1,000美元起豪包私人別墅Suralai六間客房

疫情後的首個夏季，泰國曼谷航空（Bangkok Airways）將重啟來往香港及蘇梅島的直航航班，由2023年7月1日起將逢星期二、四、六，每周三班的往返航機。為慶祝直飛航班復飛， 私人別墅 Suralai 現特別為香港居民推出住宿優惠，每晚1,000美元起就能豪包私人別墅Suralai全數六間客房，如果暑假打算相約好友一起享受陽光與海灘的話不妨考慮下！

蘇梅島度假酒店推介｜私人別墅 Suralai

蘇梅島擁有泰國首都曼谷以外最多的五星級品牌度假村，同時亦有大量豪華私人出租別墅，位於東北海岸「金三角」的 Suralai距國際機場僅需 15 分鐘車程，建築位置於山頂，融合泰國建築特色與現代設計，擁有六間配備獨立浴室的臥室和套房，最多可容納 12 位賓客入住。住宿環境方面滿載度假風情，起居和用餐區設有寬敞的環繞式露台，可欣賞一望無際的壯闊海景和附近的帕岸島，另有特大面積泳池，適合一班人消遣娛樂。另外別墅服務貼心，工作人員配備齊全，當中包括私人廚師，負責在賓客入住期間烹調美食。而入住五晚或以上更可免費乘坐全新的 44 英尺豪華雙體帆船 Odyssey 出海暢遊半天，探索鄰近島嶼。Suralai住宿收費淡季每晚由 1,000 美元起。有關客房供應情況，請參閱 Elite Havens 網站：www.elite-havens.com或登上別墅官網：www.suralai.com。

透過短片參觀 Suralai：https://youtu.be/wHGxvnJh-60